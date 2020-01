publié le 14/01/2020 à 21:00

Si vous avez regardé les premiers épisodes de la nouvelle série de fantasy de Netflix, The Witcher, vous avez certainement été légèrement confus à un moment précis de l'intrigue. Sans en révéler trop pour les abonnés en retard dans le visionnage, sachez simplement que la saison 1 ne suit pas un déroulement linéaire ou chronologique. Les scénaristes s'amusent avec la jeunesse éternelle de deux de nos héros pour habilement mélanger les arcs narratifs et créer quelques surprises.

Les fans qui ont lu les nouvelles et romans d'Andrzej Sapkowski sont déjà au courant du goût immodéré du père du Sorceleur pour cette construction narrative. Les joueurs qui ont découvert l'intrigue et les personnages grâce aux jeux vidéo The Witcher peuvent aussi se reposer sur leurs souvenirs in-game pour y voir plus clair. Par contre, le spectateur novice pourrait être perdu face à la masse de personnages et de références contenus dans la saison 1.

Netflix a donc entendu les fans et a créé un outil beau, pratique et complet pour se repérer dans l'intrigue de la saison 1 de The Witcher : une carte interactive associée à une frise chronologique. Tous les textes sont rédigés en français. Vous pouvez suivre les événements des vies de Ciri, Geralt et Yennefer chronologiquement. Vous pouvez retrouver l'emplacement des épisodes, des fiches sur la totalité des personnages, leurs rôles politiques et leurs interactions, des éléments sur les forces du Continent et des événements historique fort pour ce monde imaginaire.

Vous ne savez pas ce qu'est la Conjonction des Sphères ? Quand a été ouverte l’académie de magie d'Aretuza ? Qui est Fringilla Vigo ? Quand et où est née la princesse Ciri ? Grâce à cette carte, The Witcher ne devrait plus avoir de secrets pour vous. Et vous pourrez faire l'intéressant auprès de vos amis, et ça, ça n'a pas de prix !

Un exemple de description de la carte interactive "The Witcher" Crédit : Netflix