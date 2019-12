"The Witcher" (Netflix) : quel est le "dernier vœu" de Geralt de Riv ?

publié le 24/12/2019 à 21:00

C'est une question qui turlupine les fans de la saga littéraire du Sorceleur et qui va maintenant agacer celles et ceux qui vont regarder la saison 1 de l'adaptation de Netflix The Witcher.

Dans le recueil de nouvelles intitulé Le Dernier Vœu, l'écrivain polonais Andrzej Sapkowski raconte une aventure de Geralt, Jaskier et Yennefer confrontés à la colère d'un djinn. Cet esprit magique emprunté aux mythes arabes dispose de grands pouvoirs dont celui d'exaucer trois vœux à quiconque le libère de sa prison. Une adaptation du conte d'Aladin, le plus célèbre des contes des Mille et Une Nuits, en somme.

La showrunneuse de l'adaptation de ces livres sur Netflix, Lauren S. Hissrich, a naturellement consacré un des épisodes de sa première saison (disponible depuis le 20 décembre 2019 sur la plateforme) à cette histoire. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 5, Désirs inassouvis, la suite de cet article contiendra des spoilers. Nous vous conseillons de ne pas aller plus loin dans votre lecture et de revenir après le visionnage.

Qui est le maître du djinn ?

Que sait-on des vœux exaucés par le djinn de l'air que tente de capturer Yennefer dans cet épisode ? Tout d'abord, ni Jaskier le barbe, ni Yennefer la sorcière n'ont été les maîtres de djinn. C'est bien Geralt qui a vu ses vœux exaucés durant cette aventure. Jaskier prononce plusieurs souhaits mais à aucun moment l'esprit n'a suivi ses instructions qui sont surtout là pour montrer la superficialité du personnage et offrir quelques touches d'humour au récit.

Yennefer, elle, conçoit un sortilège complexe pour soumettre le djinn. Elle souhaite lui demander que sa capacité à porter un enfant soit restaurée. La sorcière a en effet troqué son appareil reproducteur contre sa beauté à la fin de ses études magiques. Sa tentative sera un échec cuisant et le djinn s'enfuira avant qu'elle ne réussisse à le capturer.

Le véritable maître du djinn est Geralt de Riv, le sorceleur incarné par Henry Cavill dans la série télévisée. On connaît très exactement les deux premiers vœux involontaires du chasseur de monstres. Dans la version Netflix, Geralt demande à "avoir la paix" alors que Jaskier bavarde à ses côtés ce qui cause le terrible mutisme du barde. Puis il souhaite qu'un garde "explose". Pour son troisième et dernier vœu, on voit le Sorceleur chuchoter son souhait alors que Yennefer s'apprête à être tuée par le djinn. Mais on ne sait pas exactement quelle est la phrase prononcée par Geralt...

> Geralt Help Yennefer From Djinn Scene - The Witcher 1x05

Ce que révèle le livre ?

Pour connaître le vœu de Geralt, il faut se fier à son esprit de déduction. En effet, le roman originel ne répond pas clairement à la question. "Le djinn ouvrit la gueule et tendit ses pattes vers elle. Le sorceleur comprit brusquement qu'il savait ce qu'il souhaitait. Et il prononça son vœu", peut-on lire dans la nouvelle. Dans la série de Netflix, Yennefer ne sait pas ce que Geralt a souhaité, mais le texte contredit la version télévisuelle. Quelques paragraphes plus tard, nous pouvons lire : "Attends ! chuchota-t-elle. Ton vœu... J'ai entendu ce que tu souhaitais. J'en suis restée stupéfaite, réellement stupéfaite. Je pouvais m'attendre à tout sauf à ça. Qu'est-ce qui t'y a poussé, Geralt ? Pourquoi... Pourquoi moi ?"



Et Yennefer de continuer un peu plus loin : "Ton vœu... Je ne sais pas si pareil vœu peut se réaliser. Je ne sais pas s'il existe dans la nature un pouvoir capable de réaliser pareil vœu. Mais si c'est le cas, tu t'es condamné. Tu t'es condamné à moi." Mais qu'a souhaité Geralt exactement et quelles conséquences son souhait pourrait avoir dans la suite de The Witcher ?

"Le dernier vœu" Crédit : Bragelonne

Formulation et conséquences

Il y a trois conséquences certaines du souhait : Geralt et Yennefer ont été protégés du djinn et de sa vengeance puisqu'ils ont survécu au départ du génie, Geralt s'est "condamné" à la sorcière brune et le destin des deux personnages semble désormais lié.



Les fans ont établi plusieurs théories sur la question. Geralt aurait souhaité que Yennefer et lui aient un enfant ensemble. Ce souhait aurait l’avantage de lier Ciri (l'enfant-surprise de Geralt), Yennefer et Geralt, de donner à la sorcière ce qu'elle veut, de garantir la présence de celle-ci auprès de notre héros et de les protéger du djinn. Mais l'auteur du Sorceleur a répondu dans une interview que ce n'était pas le dernier souhait de Geralt. De plus, le code moral du sorceleur l'empêche en général d'imposer ce genre de choses aux autres.



L'autre théorie serait que Geralt aurait souhaité que Yennefer tombe amoureuse de lui. C'est aussi peu probable puisque Geralt n’imposerait jamais une telle chose et qu'il respecte la liberté de choix d'autrui...

L'épisode 6 de la saison 1 de The Witcher donne une idée du souhait de Geralt. Il aurait souhaité "ne pas perdre Yennefer". Une formule floue qui permettait à Geralt de sauver la vie de la sorcière lors du rituel avec le djinn mais qui a aussi eu la conséquence inattendue d’entremêler les destins des deux personnages à jamais. C'est le dragon doré qui révèle cet élément à la fin de l'épisode. "Je vois pourquoi Geralt ne voulait pas te perdre", dit-il. Ne comprenant pas la référence, Geralt explique alors à Yennefer que le dragon fait référence à son dernier vœu. "C'est pourquoi nous sommes liés, ce qui explique mes sentiments", comprend alors, incrédule et en colère, la sorcière. Geralt essaye vainement de lui faire comprendre que leurs sentiments ne sont pas une conséquence du vœu mais elle quitte les lieux.



"La sorcière ne redeviendra jamais féconde et même si tu ne voulais pas la perdre Geralt, tu la perdras", conclut le dragon après la dispute entre les deux personnages. Un instant de vérité qui n'existe que dans l'adaptation télévisée puisque le livre explique que Yennefer est au courant du vœu dès le départ et elle semble avoir plus de pitié que de colère envers le sorceleur.



L'autre formulation qui semble plaire aux fans est : "Je souhaite que nous mourions ensemble", une façon de lier les deux destinées et de protéger Yennefer du djinn puisqu'un génie ne peut pas tuer son maître. Cette formule romantique et fataliste aurait l'avantage de piéger le djinn et justifier la phrase de Yennefer : "Tu t'es condamné à moi". Une chose est certaine, la formulation exacte demeure un mystère qui divise les fans et amuse grandement Andrzej Sapkowski qui n'est pas prêt de révéler ses secrets.