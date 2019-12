"The Witcher" : Mark Hamill intéressé par un rôle dans les prochaines saisons

publié le 27/12/2019 à 13:50

Mark Hamill pourrait-il jouer la figure paternelle du sorceleur Geralt de Riv dans la prochaine saison de la série de fantasy The Witcher diffusée sur Netflix ? Si l'acteur de la saga Star Wars (qui prête ses traits depuis un demi-siècle à Luke Skywalker) n'a pas signé de contrat, il semble intéressé par un rôle en particulier : Vesemir.

De nombreux fans de la saga de fantasy (et probablement de Star Wars) ont lancé l'idée qu'il jouerait à la perfection Vesemir, le plus ancien et respecté des sorceleurs et maître d'arme de notre héros Geralt de Riv (incarné sur Netflix par Henry Cavill). "Je ne sais pas de qui on parle et de quoi il retourne vraiment, mais je suis d'accord : ce rôle devrait être le mien", a plaisanté Mark Hamill devant cette suggestion.

Il n'en fallait pas plus pour que la presse spécialisée s'empare de cette citation et que les fans y voient un bon signe. Mark Hamill a alors enfoncé le clou sur Twitter en écrivant : "Je n'ai toujours aucune idée de qui est ce personnage mais je SAIS que personne ne m'a demandé si je voulais jouer Vesemir... pour l'instant. #AppelezMonAgent".

Un appel du pied qui a réjoui les fans de The Witcher et de Mark Hamill et qui n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde puisque Lauren S. Hissrich la créatrice de la série pour Netflix a envoyé un emoji pour faire comprendre à l'acteur que le message était bel et bien reçu.

👀 — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) December 25, 2019

L'arrivée de Mark Hamill dans la saison 2 pourrait être un excellent moyen d'attirer plus de spectateurs encore. La saison 1 de la série a été dévoilé pendant la période de Noël de l'année 2019 et, si elle ne rencontre pas encore le même succès que les dernières saisons de Game of Thrones, elle connaît un beau succès sur lequel Netflix n'hésitera pas à capitaliser.