"Toss A Coin To Your Witcher" METAL COVER

publié le 18/01/2020 à 06:33

"Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty ! Oh, oh oh !" Si vous avez regardé la saison 1 de la série de fantasy The Witcher sur Netflix vous n'avez pas pu échapper à cette chanson du barde Jaskier. Accrocheuse, obsédante, la ritournelle épique a été l'un des points fort de cette première saison pour les fans.

Tellement accrocheuse qu'elle a été reprise par des dizaines d'internautes talentueux dans des versions similaires ou radicalement différentes. Voix grave et guitare, voix féminine, réorchestration métal et bien sûr les versions internationales avec des chœurs russes ou la voix officielle française (qui reste bien en deçà de ce que l'on aurait pu espérer...).

On trouve aussi de très nombreuses versions instrumentales avec piano ou violon pour les mélomanes. La version du chanteur Dan Vasc a par exemple atteint 5,6 millions de vues en quelques jours.

Mais bien sûr, rien ne peut remplacer la version originale en langue anglaise chantée par l'acteur Joey Batey qui interprète Jaskier à l'écran. Lui-même reconnaît toute la force du titre et regrette même son côté incroyablement accrocheur. "C'est la chose la plus pénible que j'ai jamais entendue. C'est tellement 'catchy', a-t-il déclaré lors d'une interview. Tout le monde écoute cette chanson depuis des semaines et la chantonne. Je l'ai eu dans la tête pendant 8 mois. Mais au final c'est assez formidable parce que j'étais en manque depuis la fin du tournage et c'est génial de me replonger dans l'univers avec les téléspectateurs quelques mois après [pendant la diffusion]."

> Toss A Coin To Your Witcher Scene | The Witcher