publié le 22/07/2019 à 15:24

Le retour de Rick Grimes se précise un peu. Après sa disparition dans la saison 9 de The Walking Dead, le shérif incarné par Andrew Lincoln poursuivra ses aventures sur grand écran. Pendant le Comic-Con de San Diego, la chaîne américaine AMC a dévoilé un premier teaser du film.

The Untitled Walking Dead Rick Grimes Movie Project, s'offre donc une première courte vidéo avec le fameux hélicoptère de la série arrivant à Atlanta, comme dans la saison 1. C'est là que Rick, qui traverse la ville à cheval, voit pour la première fois cet engin. Le teaser ne donne pas plus d'infos, malgré la connexion évidente avec les événements de la série, qui entamera sa 10e saison, en octobre 2019.

Interviewé en novembre 2018 sur ces prochains films consacrés à Rick, Scott M. Gimple, l'ex showrunner de la série, avant déclaré : "Pour le moment, on travaille sur trois longs-métrages, mais il y a aussi une certaine souplesse. Au cours des prochaines années, nous ferons des séries spéciales tout à fait envisageables (...). Nous allons plonger dans le passé et revoir les anciens personnages. Et nous allons aussi introduire de nouveaux personnages et de nouvelles histoires."