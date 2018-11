publié le 05/11/2018 à 11:56

C'est une nouvelle qui réjouira les fans de The Walking Dead. Rick Grimes ne quitte pas réellement l'univers des zombies. Scott M. Gimple, l'ex-showrunner a en effet confié à The Hollywood Reporter que le shérif incarné par Andrew Lincoln, poursuivra ses aventures d'une autre manière.



"L'histoire de Rick se poursuivra en films. Pour le moment, on travaille sur trois longs-métrages, mais il y a aussi une certaine souplesse. Au cours des prochaines années, nous ferons des séries spéciales tout à fait envisageables (...) Nous allons plonger dans le passé et revoir les anciens personnages. Et nous allons aussi introduire de nouveaux personnages et de nouvelles histoires", explique ainsi Scott M. Gimple.

Ces films, dont les dates de production et de sorties n'ont pas encore été dévoilées, seront "de grandes évolutions de ce que nous avons fait dans la série, avec la portée et l'échelle des longs-métrages", poursuit Gimple à Variety.

Des films sur Rick, mais pour découvrir un autre univers

Si on s'en tient aux confessions de Gimple, les films continueront l'histoire de Rick et dévoileront "des mondes cachés de The Walking Dead, des visages du passé de la série ainsi que des nouveaux personnages (...) Nous voulons innover avec des histoires différentes, qui font toutes parties du même monde et qui ont capturé notre imagination pendant près d'une décennie".



Les fans devront encore patienter avant d'en savoir plus sur le synopsis de ces films et surtout les nouveaux personnages qu'ils introduiront. De son côté, Andrew Lincoln considère que cette trilogie est la meilleure façon de clore l'histoire de Rick, démarrée en 2010. "Je voulais finir de raconter son histoire de la façon dont nous l'avons commencée. Avec une sensibilité filmique à plus grande échelle, une histoire plus contenue et un point final", confie-t-il à THR.