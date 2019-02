publié le 27/11/2018 à 09:00

The Walking Dead s'arrête pour un moment. Comme chaque année, la série des zombies se met en pause hivernale. Alors que les fans découvrent l'épisode 8 ce lundi 26 novembre 2018, la chaîne américaine AMC a d'ores et déjà dévoilé la date de l'épisode 9.



Intitulé New Ennemy, il sera diffusé le 10 février 2019 aux États-Unis et le lendemain en France. Les fans devront donc patienter deux mois avant de découvrir comment les Chuchoteurs vont s'y prendre pour attaquer nos héros et héroïnes d'Alexandria, de la Colline et du Royaume.

Quelques indices sont dévoilés dans le teaser de cet épisode 9, tout comme un flashback de Michonne, qui devrait nous révéler l'origine de sa cicatrice en forme de X et sa dispute avec Maggie. Quant à Negan, il semble avoir repris du service, armé de sa batte Lucille.

> The Walking Dead - Promo 9x09 "New Enemy" [HD/VOSTFR]