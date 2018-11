THE WALKING DEAD 9x06 "Who Are You Now?" Promo [HD] Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan

Comment The Walking Dead va-il se poursuivre sans Rick Grimes ? C'est dès l'épisode 6 que les fans le découvriront. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Who are you now, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Sans Rick, le monde continue malgré tout de tourner. Mais les choses ont changé : 10 ans ont passées depuis l'explosion du pont et le danger est toujours aussi présent. Les survivants, qui ont "vieillis" depuis l'épisode 5 doivent faire face à de nouveaux zombies. Des morts-vivants qui se déplacent d'une manière complètement inédite, comme le remarque Jesus. Il s'agit en réalité des Chuchoteurs, très attendus par les fans.

Mais, avant d'en savoir plus sur ce nouveau groupe d'ennemis, la showrunner Angela Kang réserve quelques surprises : l'arrivée du groupe de Magna à Alexandria et le retour de Gabriel après avoir été abandonné dans la décharge par Jadis (épisode 4).