VIDÉO - "The Walking Dead", saison 10, épisode 10 : Alexandria attaquée dans le teaser

publié le 25/02/2020 à 07:15

La saison 10 de The Walking Dead est de retour. Après Squeeze (épisode 9) qui se déroule dans l'obscurité de la grotte, Stalker permet de revenir complètement à la surface. Le teaser nous donne un aperçu de quelques scènes à Alexandria et à la frontière du territoire des Chuchoteurs. Attention, la suite contient des spoilers.

Que nous révèle plus précisément ce teaser de quelques secondes ? Gamma va se rendre aux portes d'Alexandria et prévenir Gabriel et Rosita que le petit groupe mené par Daryl et Carol, à la recherche de Lydia, est tombé dans le piège d'Alpha. Après la mort de Dante, qui avait réussi à infiltrer Alexandria, la paranoïa et la méfiance sont à son comble derrière les barricades. Rosita refuse de faire confiance à la jeune femme. Mais, c'est à Gabriel de prendre la décision.

Plus loin, Beta se rend dans une caravane abandonnée. C'est là qu'il doit attendre le retour de Gamma, et découvrir si elle est l'espionne. Finalement, il va se rendre à Alexandria, comme on le voit à la fin du teaser, probablement accompagné d'autres Chuchoteurs, pour semer la terreur dans les rues et assassiner Gamma.