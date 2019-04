publié le 09/04/2019 à 16:30

Après Fear The Walking Dead, The Walking Dead s'offre un deuxième spin-off. Comme le rapportent les médias américains EW et The Hollywood Reporter, cette nouvelle série, dont le titre n'a pas encore été dévoilé, sera centrée sur "deux héroïnes".



Une bonne nouvelle plus d'un an après l'annonce de Scott M. Gimple, ancien showrunner de The Walking Dead qui confiait à The Hollywood Reporter : "Je souhaite réaliser une variété de projets différents qui sont plus raccords avec ce qu'on peut voir à la télévision, mais peut-être avec des rythmes et des formats différents". Il produira ce prochain spin-off avec Matt Negrete, producteur et scénariste de The Walking Dead qui deviendra le showrunner de ce projet.

Le très renseigné EW annonce un spin-off de 10 épisodes en Virginie, pour une date de diffusion en 2020. Pas de Rick Grimes ou de Maggie Greene au casting, mais "deux jeunes protagonistes" et des épisodes "qui mettront l'accent sur la première génération de survivants devenus adultes pendant l'apocalypse que nous connaissons".

Bien évidemment, l'arrivée des zombies va bouleverser les deux héroïnes et leur entourage, comme le précise la suite du synopsis : "Certains vont devenir des héros, d'autres des antagonistes. Au final, ils ne seront plus jamais les mêmes". Reste à savoir si ces nouveaux personnages auront des liens avec Rick, Michonne ou encore Negan. La suite, au prochain épisode.