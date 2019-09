publié le 25/09/2019 à 07:36

The Batman aurait trouvé son premier super-méchant. Et ce ne serait pas le Pingouin, comme l'annonçaient les rumeurs depuis quelques mois.

Selon les médias américains Deadline et Collider, Jonah Hill (Le Loup de Wall Street, 21 Jump Street) serait en négociation avancée avec Warner Bros pour incarner l'Homme-mystère dans le film de Matt Reeves. De son vrai nom Edward Nashton devenu Edward Nigma, il a fait sa première apparition dans les comics en 1948 dans le Detective Comics #48.

L'Homme-mystère est devenu populaire auprès des fans grâce à la prestation de Frank Gorshin dans la série Batman avec Adam West. Le public l'a aussi vu avec Jim Carrey dans Batman Forever et Cory Michael Smith dans la série Gotham. Qui est plus précisément ce personnage au costume atypique et sans super-pouvoirs ? RTL Super vous entraîne dans son univers, avant de le retrouver au cinéma avec Jonah Hill.

L'Homme-mystère dans sa première apparition en 1948 Crédit : DC Comics

Un génie des devinettes

Obsédé par les devinettes dès son plus jeune âge, Eward devient maître dans l'art de voler les bonnes réponses avant chaque test de Q.I dans son école. Il devient obsédé par les points d'interrogation (qui ornent son costume) lorsque son père trouve une solution à une devinette à laquelle il n'avait pas la réponse. Rusé et sans scrupules, il travaille sans cesse son esprit avec des exercices de réflexion.

Devenu un criminel notoire, il fait souvent des passages à l'Asile d'Arkham où il est diagnostiqué schizophrène et hypocondriaque. Parce qu'il laisse toujours des énigmes aux forces de l'ordre et à Batman pour l'arrêter, il prend le nom de Sphinx.

Il n'a pas de super-pouvoirs

Edward n'a pas de super-pouvoirs, mais c'est un génie qui possède aussi d'excellentes facultés mentales et analytiques. Sa tenue est généralement la même au fil de ses aventures : un costume ou une tenue verte, avec chapeau melon, ornés de points d’interrogation. Son visage est masqué et ils créent des pièges sous la forme de puzzles.

> Batman contre L'homme Mystère

Cependant sa plus grande faiblesse, ce sont les indices qu'il laisse aux policiers et à Batman. Voyant que ses plans tombent toujours à l'eau, il redouble d'ingéniosité en proposant par la suite des énigmes de plus en plus dures. Mais, lorsqu'il sent qu'il va perdre la partie, il triche, et perd quand même. Membre de la Société Secrète des Super-Vilains, travaillant de temps en temps avec Double-Face (qui pourrait être incarné dans le film par John David Washington) ou Query et Echo, des combattantes redoutables. Comme Batman, Edward refuse de tuer ses opposants.

Il a découvert la véritable identité de Batman

Edward est l'un des rares super-méchants à savoir que Bruce Wayne est Batman. Il parvient à cette vérité dans la saga Batman : Hush (2002-2003) qui d'ailleurs donne au super-méchant un côté beaucoup plus sombre. Edward découvre qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau. Pour guérir, il utilise le Puit de Lazare de Ra’s Al Ghul qui lui fait frôler la folie mais augmente encore plus son pouvoir de réflexion. C'est là qu'il réalise que Batman est Bruce Wayne. Dès lors, avec le Dr Eliott, qui devient le super-méchant Silence, ils essayent de se venger du Chevalier Noir et élaborent des pièges compliqués et machiavéliques. Ils arrivent à faire croire au justicier, que Jason Todd (le deuxième Robin, assassiné par le Joker) est ressuscité... Mais, Batman parvient à se sortir de cette machination et vainc l'Homme-mystère.