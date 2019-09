publié le 04/09/2019 à 21:22

Un sentiment de puissance indescriptible. Avant de savoir qu'il aurait le rôle, Robert Pattinson s'est envolé à Las Vegas pour essayer le Bat-costume destiné à être porté dans le film The Batman de Matt Reeves. Dans une longue interview accordée au média américain Variety, la star décrit ce moment particulièrement fort.

"C'est probablement la chose la plus incroyable que j'ai fait au cinéma", raconte l'acteur de Twilight. "Je l'ai essayé [le Bat-costume, ndlr] et je me souviens avoir dit à Matt [Reeves, ndlr] : 'on se sent assez transformé'. (...) On se sent puissant, immédiatement".

Cette nouvelle "enveloppe corporelle" n'était pourtant pas facile à apprivoiser. "C'est assez stupéfiant, c'est particulièrement difficile de rentrer dedans donc le rituel pour y parvenir est assez humiliant. Vous avez 5 personnes qui essaient de vous pousser dedans. Une fois que vous y êtes, on de dit 'oui, je me sens fort, même si quelqu'un à pressé mes fesses pour rentrer dedans'".

Robert Pattinson a ensuite dû adapter ses mouvements au costume en latex : "Vous essayez de trouver un moyen d'équilibrer, et un moyen d'apporter quelque chose de nouveau sans faire peur aux gens. Il faut travailler les limites du costume". Cinq jours après l'essayage, il était sur le tournage du prochain film de Christopher Nolan, Tenet. L'acteur de 33 ans y a appris qu'il était choisi pour incarner Batman, face à Nicholas Hoult (Skins, Tolkien, X-Men Dark Phoenix).

Il voulait absolument le rôle de Batman

Le choix de Robert Pattinson pour incarner Batman n'était pas joué d'avance, loin de là. Dans son interview pour Variety, le comédien évoque l'histoire d'une fuite, qui l'a profondément énervé : il n'avait même pas passé l'audition pour le rôle que toute la presse annonçait qu'il avait été choisi. "J'étais furieux. Ils étaient tous énervés et tout le monde paniquait, dans mon équipe. J'ai en quelque sorte pensé que ça avait fait tout capoter", a-t-il confié, avant d'apprendre qu'il avait été choisi.

Ce rôle est cher à l'acteur. Quand il était petit, le seul costume qu'il avait était celui de Batman. S'il refuse de raconter où il le portait, il confie volontiers qu'il "avait ce rôle en tête depuis longtemps". Il était particulièrement "obsédé" par le Batman de Tim Burton. Lorsqu'il a entendu dire que Matt Reeves (le réalisateur) préparait un scénario sur les jeunes années de Batman, il a tout fait pour le rencontrer. Il l'a harcelé, sans recevoir de réponse. Puis, il a lu le script à Cannes et tout s'est rapidement enchaîné.



The Batman sera en tournage cet hiver et sortira dans les salles de cinéma en juin 2021.