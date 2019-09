"Fortnite" est disponible sur Playstation 4, XBox One, PC, Mac, IOS, Android et Switch

publié le 20/09/2019 à 22:50

Le Chevalier Noir s'invite sur Fortnite. Un "mineur de données" qui a fouillé dans les fichiers du jeu, un certain Lucas7Yoshi, a décrypté de nombreuses données au sujet d'une collaboration entre le battle royal, plus que célèbre, et le super héros de DC Comics.

Des éléments de toute sorte ont fuité, parmi lesquels deux nouvelles armes. Il s'agit d'une part du batarang explosif, l'équivalent d'une grenade qui reste accrochée à son point d'impact. D'autre part, un "batgrappin" devrait faire son arrivée également, ressemblant plus au grappin de base redessiné à l'occasion.

Un changement notable au niveau de la carte est aussi prévu. Une des principales villes du jeu, Tilted Town, devrait devenir une réplique de Gotham City, où le chevalier noir fait régner la loi. D'ailleurs les joueurs pourraient avoir l'apparence de Batman, grâce à de nouveaux objets cosmétiques, comme un nouveau planeur qui s'inspire de la cape de la chauve-souris.

Enfin, la liste des défis relatifs à l’événement est maintenant connue. Elle demande aux joueurs d'infliger des dégâts avec le batarang, d'utiliser les grappin mais aussi d'allumer des "batsignaux" ou de désamorcer les grenades lacrymogènes du Joker.

Si le studio Epic Games n'a toujours rien officialisé au sujet de cette collaboration, le compte Twitter officiel Fortnite a dévoilé que samedi 21 septembre, la chaîne YouTube dédiée au jeu allait diffuser un événement en rapport avec FortniteXBatman. Une date loin d'être anodine, car il s'agira du Batman Day, qui célèbre les 80 ans du justicier masqué. La diffusion devrait débuter à 14h en France.