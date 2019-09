publié le 07/09/2019 à 08:16

The Batman n'est attendu qu'en juin 2021 et pourtant, il est d'ores et déjà au coeur de nombreuses rumeurs. Il faut dire qu'à part Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, les fans n'ont pas d'autres informations officielles sur le film de Matt Reeves.

Cependant, le réalisateur avait confié en septembre 2018 au média Indie Wire : "En travaillant sur le scénario, j’ai trouvé intéressant de revenir à Jekyll et Hyde, l’idée qu’il y a un soi caché, qu’on peut être de multiples choses (…) Je crois que parfois Bruce n’est pas vraiment lui, c’est un déguisement. Et parfois c’est Batman qui devient le déguisement". De quoi aiguiser la curiosité des fans.

Même Robert Pattinson, qui s'est enfin livré sur le rôle du Chevalier Noir dans un entretien pour Variety, n'a donné aucun indice sur l'intrigue ou les autres membres du casting. Cela n'empêche les sources de différents médias américains de distiller ça et là des pépites sur ce projet, dont le tournage débutera en 2020. RTL Super fait le point sur les rumeurs les plus récurrentes autour du film.

Il devrait adapté le comics "Un Long Halloween"

Selon le média américain Cosmic Book, Matt Reeves devrait adapté Batman : Un Long Halloween. Cette minisérie de Jeph Loeb et Tim Sale en 13 épisodes a été publiée pour la première fois en 1996. Elle est la suite de Batman : Année Un de Frank Miller, qui redéfinit complètement les origines du Chevalier Noir.

Dans ces comics, Batman fait équipe avec Harvey Dent pour faire définitivement tomber la mafia de Gotham. Le jour d'Halloween, le neveu d'un parrain de la mafia est assassiné par un mystérieux tueur, appelé Holiday. C'est le premier meurtre d'une longue série. Batman mène l'enquête, rencontre aussi Catwoman et assiste à la "naissance" de Double-Face.

"Batman : Un long Halloween" est une mini série de 13 épisodes Crédit : DC Comics

La rumeur n'est pas si infondée, puisque le film devrait être marqué par Catwoman et Double-Face, comme dans le comics. Matt Reeves aurait aussi laissé entendre qu'il voulait réaliser une origin-story "originale" sur Batman et avec un film présentant une enquête pendant Halloween, il est dans la bonne direction.

Mahershala Ali, Jamie Foxx et Vanessa Kirby au casting

Selon le média américain We Got This Covered, Warner Bros aimerait que l'acteur oscarisé pour Moonlight et Green Book rejoigne le film. Toujours selon la source du média, Mahershala Ali pourrait incarner le commissaire Jim Gordon.

Batman aura du pain sur la planche. Il devrait affronter le Pingouin, qui sera accompagné d'une super-team d'autres criminels de Gotham dont Double-Face, Sphinx et Catwoman. Les noms de Firefly et du Chapelier fou seraient aussi apparus dans le scénario. Paul Walter (I, Tonya, BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan) est en bonne voie pour incarner le Pingouin. John David Washington (BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan) incarnerait Harvey Dent, tandis que Jamie Foxx (Django Unchained, Ray) et Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul) seraient en lice pour le Chapelier Fou. Enfin, Warner Bros aimerait que Vanessa Kirby (The Crown, Fast and Furious: Hobbs and Shaw) incarne Selina Kyle-Catwoman.

Robin devrait prêter main forte à Batman

Que serait Batman sans Robin ? Incarné par Joseph Gordon-Levitt dans les films de Christopher Nolan, absent des aventures du Chevalier Noir avec Ben Affleck, le célèbre acolyte du justicier pourrait être de nouveau à l'écran dans The Batman. C'est le média américain Forbes qui fait cette révélation de casting. Selon le journaliste, Robin sera "potentiellement" au casting du film de Matt Reeves, dont le tournage devrait débuter pendant l'hiver 2020.