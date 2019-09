publié le 24/09/2019 à 11:17

The Batman a trouvé son James Gordon. Comme le révèle le média américain The Hollywood Reporter, Jeffrey Wright, l'interprète de Bernard dans la série Westworld, rejoint le casting du film.



Il succède ainsi à Gary Oldman, qui a incarné le Commissaire dans la trilogie de Nolan et J.K. Simmons dans Justice League de Joss Whedon, sans oublier Pat Hingle dans Batman de Tim Burton. L'acteur partagera donc l'affiche avec Robert Pattinson, nouveau Batman du cinéma. Le film est annoncé pour le 21 juin 2021.

Comme le précise THR, le casting des méchants de The Batman démarre tout juste. D'ailleurs, selon une information du média américain, Deadline, Jonah Hill (Le Loup de Wall Street, 21 Jump Street) est en négociation avancée pour rejoindre le casting. Le média Collider précise qu'il pourrait incarner L'Homme-Mystère, joué par Jim Carrey dans Batman Forever et Cory Michael Smith dans la série Gotham.