publié le 31/01/2019 à 15:11

Ça bouge beaucoup chez Warner Bros et DC Comics. Comme le révèle le très renseigné The Hollywood Reporter, James Gunn, réalisateur phare des Gardiens de la Galaxie, renvoyé par Disney au cours de l'été 2018, est en négociations pour écrire et tourner la suite de Suicide Squad chez DC Comics.



C'est donc un mercato digne des plus grands clubs de foot. THR poursuit en expliquant que Suicide Squad 2 sortira en août 2011, deux mois après le Batman de Matt Reeves sans Ben Affleck. Des sources ont confié que l'objectif de James Gunn est de donner "une autre direction à la franchise [Suicide Squad] avec de nouveaux personnages et donc un nouveau casting". Reste à savoir si James Gunn gardera Harley Quinn, héroïne-surprise de Suicide Squad, au casting.

Nul doute qu'avec James Gunn, qui a signé la franchise la plus barrée du MCU, DC Comics continuera sa transformation, après l'épopée décalée d'Aquaman.