publié le 07/06/2019 à 08:45

En attendant la sortie de Star Wars 9 le 18 décembre 2019, les fans Star Wars peuvent toujours se consoler avec les précédents épisodes. Un marathon intergalactique de 10 films, dont deux spin-offs. Si vous ne les avez pas en DVD, où est-il possible de les regarder en toute légalité ?



Si les Américains et les Américaines pourront revoir tous les épisodes de Star Wars sur Disney+ dès novembre 2019, en France, il n'y a pas besoin d'attendre autant de temps. Un Nouvel Espoir (épisode 4), La Menace Fantôme (épisode 1) ou encore Les Dernier Jedi (épisode 8) et le spin-off Rogue One sont d'ores et déjà disponibles sur des sites de vidéos à la demande.

L'intégralité de la saga est à télécharger sur Vidéo à la demande d'Orange, où un épisode vous coûtera 16,99 euros en HD et 14,99 euros en SD (vidéo normale). Sur le site MYTF1VOD, qui possède aussi tous les épisodes et les spin-offs, il faudra débourser 19,99 euros pour la HD et 17,99 euros pour la SD. Itunes Store propose les six épisodes de la saga pour 79,99 euros. Les autres films (Rogue One, Solo, Star Wars 7 et Star Wars 8) sont chacun à 16,99 euros. Enfin, MyCanal propose Star Wars 8 pour 13,99 euros.