"Star Wars 9" : découvrez le titre français de "The Rise of Skywalker"

publié le 16/04/2019 à 12:45

Les cerveaux des fans Star Wars de France va bouillonner de plus belle. Quelques jours après la diffusion de la bande-annonce de l'épisode 9 et l'annonce de son titre officiel en anglais, le compte officiel de Star Wars France vient d'en dévoiler sa traduction.



Ainsi Star Wars 9 : The Rise of Skywalker se traduit en français par L'Ascension de Skywalker. Sur Twitter, les fans commencent d'ores et déjà à se demander de quel Skywalker parle le titre, puisque la version anglaise laisse penser qu'il s'agissait de toute la famille. Star Wars 9 aura, pour le moment, trois Skywalker officiels au casting : Luke (probablement sous la forme d'un fantôme de la force), Leia (grâce aux images non-utilisées de Star Wars 7) et Kylo Ren (encore en vie).

Qu'on aime ou non la version française de ce titre, elle est hautement symbolique puisque l'épisode 9 conclura la saga Skywalker au cinéma.

Certains internautes fans continuent de penser que Rey est une Skywalker, contrairement à ce que Rian Johnson avait choisi dans Les Derniers Jedi. La jeune femme est l'enfant de deux inconnus de la planète Jakku. Mais, le réalisateur a tout de même expliqué qu'il laisse la porte ouverte à J.J. Abrams pour changer cette identité parentale dans l'épisode 9.

C'est certain que Rey n'est pas une Skywalker ? — BennyTheDog ¿¿ ¿¿ (@BenJeeNoble) 16 avril 2019

Donc on parle d'un en particulier? J'imagine les nuits blanches pour traduire ce titre! ¿ — Sha (@raven_tagada) 16 avril 2019