publié le 02/08/2019 à 08:21

C'est le grand retour qui anime la communauté Star Wars. L'Empereur devrait, d'une manière ou d'une autre, se montrer dans Star Wars 9 comme on l'entend dans la bande-annonce. Mais comment le Sith, disparu dans Le Retour du Jedi peut-il revenir ? Voire comment a-t-il survécu à sa chute dans l'espace ?

La question taraude de nombreux fans, qui n'auront pas de réponse définitive avant la sortie de Star Wars 9, le 18 décembre 2019. Disney et Lucasfilm verrouillent la communication. Mais récemment, Jason Ward de Making Star Wars, site connu auprès de la communauté, affirme comment Palpatine, Kylo Ren et les Sith Troopers, les nouveaux Stormtroopers, sont liés.

L'information reste à prendre avec des pincettes, mais si vous poursuivez la lecture, sachez que vous pouvez y lire de potentiels spoilers.

L'importance des Sith Troopers

Selon cette supposée fuite, les Sith Troopers ne seraient pas les nouveaux Stormtroopers du Premier Ordre de Kylo Ren, mais les soldats de l'Empereur. Ils auraient été cachés dans les Régions Inconnues, aux confins de la galaxie. Ils parviendraient à survivre dans cette zone inhospitalière et dangereuse grâce à "des puits de pesanteur", en attendant d'achever leur mission. Mission de destruction puisqu'ils auraient une flotte composée de plusieurs Croiseurs interstellaires (Star Destroyer).

Les Sith Trooper débarqueront dans "Star Wars 9" Crédit : Hasbro /Lucasfilm

Kylo Ren apprendrait leur existence, accrochez-vous, par une sorte d'"araignée géante au visage humain", qui serait en réalité un oracle. La créature révélerait par la même occasion le fameux plan d'urgence de Palpatine, celui qu'il a mis en place avant sa mort pour perpétuer l'Empire. Voulant perpétuer l'héritage du Côté Obscur de Dark Vador, Kylo Ren décide de retrouver les Sith Troopers et dirige sa flotte vers les Régions Inconnues. Il se servirait d'un vaisseau ou artefact appelé "Wayfinder" pour y parvenir.

Une nouvelle Étoile de la Mort

En arrivant dans les Régions Inconnues, Kylo Ren découvrirait que les Sith Troopers ont une nouvelle Étoile de la Mort, en plus des Croiseurs interstellaires. Comme celle de l'épisode 4, elle permet de détruire une planète en quelques secondes. Cela tombe bien pour Kylo qui veut anéantir la Résistance et faire oublier son échec de sa Starkiller, explosée dans Star Wars 7.



Selon une théorie populaire, dans cette Étoile, Kylo Ren tomberait sur un message holographique de l'Empereur, dans cette nouvelle Étoile de la Mort. Palpatine donnerait d'autres renseignements pour annihiler la Résistance et instaurer un nouvel Empire dans la galaxie. Il faudra, encore, s'armer de patience avant de découvrir le fin mot de cette histoire.