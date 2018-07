"Star Wars 8" : qui peuvent être les parents de Rey ?

Crédit : Lucasfilm Ltd. & TM. All Right Reserved

publié le 28/10/2016 à 08:30

L'une des grandes énigmes de la nouvelle saga Star Wars touche bientôt à sa fin. Il s'agit de celle concernant le père et la mère de Rey, cette jeune fille découverte dans Star Wars 7 qui maîtrise la Force et le sabre laser de Luke Skywalker. C'est elle l'élue, tout comme l'était ce dernier dans la prélogie de George Lucas. Depuis la sortie du film, les cerveaux des fans se contorsionnent pour déterminer de quelle manière Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, ou un personnage mystère, sont reliés à la famille de notre héroïne. On fait le point sur les dernières théories.



Rey est sans aucun doute le personnage emblématique du Réveil de la Force. Pour la première fois dans la galaxie très très lointaine, c'est une femme qui est au cœur de l'histoire. On apprend qu'elle a été abandonnée très jeune par ses parents sur la planète désertique de Jakku. Elle est donc seule, indépendante et vivote en vendant la ferraille trouvée dans les carcasses des vaisseaux de l'Empire, vestiges des batailles précédentes. J.J Abrams a donc réussi avec brio à renouveler l'histoire tout en rendant hommage à George Lucas. Ce qui laisserait penser que les parents de Rey, ne nous soient pas inconnus.



Luke Skywalker, le plus logique

C'est l'idée la plus répandue. D'abord parce que la Force est très puissante chez Rey, comme chez les Skywalker. Ensuite parce qu'elle se trouve aussi sur la planète de Jakku où réside Lor San Tekka, le vieil homme au début du film, qui détient la clef de la carte pour trouver Luke. Il se pourrait bien que le Jedi ait mandaté son ami pour surveiller la jeune fille, après l'avoir abandonné, sûrement pour la protéger de Kylo Ren et de Snoke. Enfin, dans les histoires dérivées de la prélogie et validées par George Lucas, Luke tombe amoureux et se marie avec Mara Jade, ancien agent de Palpatine. Ils ont eu un fils : Ben, mais il se pourrait bien qu'ils aient aussi une fille.

Cependant, le code du Jedi interdit formellement les relations amoureuses. Anakin Skywaler en a payé les frais et Luke a sûrement évité de suivre les traces de son père. Enfin, le sabre laser que Rey trouve chez Maz Kanata n'est pas celui de Luke, mais celui d'Anakin récupéré par Obi-Wan Kenobi à la fin de l'épisode 3 sur Mustafar. Ben Kenobi le donne ensuite à Luke dans l'épisode 4, qui le perd lorsque Vador lui coupe la main et lui déclare "Je suis ton père". Maz Kanata l'a sûrement récupéré à cette période. Et puis c'est la voix d'Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor et Alec Guinness) qu'entend la jeune fille dans sa vision, et non celle de Luke. Ce qui nous amène à la 2e théorie.



Obi-Wan Kenobi, pour le tempérament

L'un des indices les plus forts selon les fans pour cette hypothèse, c'est l'accent anglais. Seuls Ewan McGregor, Alec Guinness et Daisy Ridley le portent dans la saga. De là à dire qu'un accent fait de vous la fille, plutôt la petite-fille (oui on a compté les années) de Ben Kenobi... Les deux personnages sont d'ailleurs très solitaires et portent presque le même costume (par rapport à celui d'Ewan McGregor). Ils sont aussi tous les deux prompts à la manipulation mentale, maîtrisée grâce à la Force. Sans oublier que JJ. Abrams a suggéré que la solitude de Rey était un élément important vis-à-vis de ses origines (coucou le vieux Ben ermite).



Enfin, certains fans pensent que c'est la dynastie Kenobi, après celle des Skywalker, qui va être au cœur de cette saga. Il faut dire qu'Obi-Wan est un personnage central : ancien Maître, père et frère de substitution à Anakin Skywalker, protecteur et mentor de Luke. Ne reste plus qu'à trouver qui serait la femme de Ben...



Dark Vador, le plus fou

Vous avez bien lu. Certains fans pensent que Vador serait le père de Rey. On vous explique. Souvenez-vous : Anakin dans l'épisode 3 veut à tout prix sauver Padmé, condamnée à mourir. C'est pour cela qu'il embrasse le côté Obscur et devient l'apprenti de Palpatine, puisque le Sith lui a expliqué que Dark Pleguis, un autre Sith, avait trouvé le moyen de déjouer la Mort et de maîtriser la vie. Vous suivez toujours ? On sait bien comment se termine l'histoire d'Anakin et de Padmée. Mais, selon certains fans, il se pourrait qu'après la mort de sa bien-aimée, Vador poursuive son apprentissage du côté Obscur et parvient à maîtriser le pouvoir de Dark Pleguis.



Fou de chagrin, il aurait donc essayé de recréer Padmé grâce à la Force et c'est ainsi que Rey serait née, mais sans que Vador la rencontre. Rey serait donc le fruit de la Force, sans que Vador ne la voit grandir puisque la Force la place dans une famille sur Jakku. Un peu comme Anakin, qui n'a pas de père, mais a grandi sur Tatooine et dont Schmi explique qu'elle est la mère. Enfin (oui c’est bientôt fini), il faut reconnaître que Rey n'est pas si différente d'Anakin : elle est très bonne en pilotage et mécanique et la Force est puissante en elle. Et c'est son sabre qui l'appelle dans le bar de Maz Kanata et non celui de Luke Skywalker comme certains le pensent encore. Le sabre la conduirait à Luke grâce à Vador. Il voudrait ainsi que son fils guide Rey dans son cheminement vers la Force et comprenne la vérité. Hum...



Des personnages encore inconnus

Cette théorie n'est pas la préférée des fans, qui pensent que la filiation reste et restera toujours importante dans la saga. Il n'empêche. Comme Daisy Ridley a expliqué que Jyn Erso serait sa "grand-mère", voire, son arrière-grand-mère, il faut fouiller de ce côté. Mais, on a encore trop peu d'informations sur l'héroïne de Rogue One pour établir son arbre généalogique. Rey serait alors la fille d'une nouvelle génération de héros, en lien avec la famille Erso. Cette famille n'aurait donc aucun lien avec les Skywalker et Kenobi, tout en étant porteuse de la Force.