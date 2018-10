Crédit : Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. / Jules Heath

publié le 11/10/2018 à 12:22

Star Wars 9 permettra-t-il de satisfaire la nostalgie des fans ? C'est en tout ce qu'annonce le site Star Wars News qui a pu récupérer des informations du tournage. Si elles sont à prendre avec des pincettes, la suite du texte peut quand même contenir quelques spoilers.



Star Wars 9 nous fera voyager sur des planètes bien connues de la saga intergalactique. Comme le rapporte Star Wars News Net, le tournage se déroulera en Irlande, en Californie et en Italie.

Qu'en déduire concrètement ? L'Irlande a été le lieu de tournage pour la planète océanique Anch-To (épisode 8) où Luke Skywalker s'exil. Certains scènes de la planète Naboo (épisodes 1,2 et 3) ont été tournées en Italie et la Californie a servi pour des séquences sur Tatooine (épisode 1 et 4) et Endor (épisode 6).

Des planètes liées à l'histoire des Skywalker

Des lieux incontournables dans l'histoire des Skywalker, qui s'achèvera d'ailleurs avec cet épisode 9. Ce serait donc "logique" que le scénario prévoit des passages sur Naboo, planète de Padmé Amidala (la mère de Luke et Leia), Tatooine (doit-on rappeler à quel point elle est ancrée dans l'histoire de Dark Vador et Luke ?) et Endor, où la Rébellion célèbre sa victoire après la chute de l'Empire avec les Ewok.

Enfin, la dernière apparition de Luke dans Star Wars 8, avant son retour à la Force se déroule sur Anch-To. Rey y retournera-t-elle pour achever sa formation Jedi ? Le doute est permis et les fans de Star Wars devront encore prendre leur mal en patience avant d'en savoir plus puisque le film sortira le 18 décembre 2019 en France.