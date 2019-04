VIDÉO - "Star Wars Jedi : Fallen Order" s'offre une bande-annonce intense

publié le 13/04/2019 à 22:01

Décidément, cette Star Wars Celebration 2019 est un régal pour les fans. Vendredi, la première bande-annonce de Star Wars 9 a été dévoilée. Ce 12 avril, on a pu découvrir les premières images du jeu vidéo Star Wars Jedi : Fallen Order. Des images mais aussi une date de sortie : le 15 novembre 2019.



Electronic Arts a profité du panel consacré au jeu vidéo lors de la grand-messe Star Wars pour faire grimper un peu plus l'impatience des joueurs et des joueuses intergalactiques. Cela fait effectivement depuis l'E3 2018 qu'ils et elles attendent d'en savoir plus.

Star Wars Jedi : Fallen Order est jeu d'action-aventure centré sur Cal Kestis un Padawan qui a survécu à l'Ordre 66, après La Revanche des Sith (épisode 3). Souvenez-vous, cet Ordre 66 est commandé par l'Empereur (Ian McDiarmid) dans l'épisode 3 pour lancer la Purge contre les Jedi dans toute la galaxie.