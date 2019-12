publié le 09/12/2019 à 12:45

Attention le prochain film Star Wars ne sera pas pour tout le monde. Disney, qui produit désormais les films de la fameuse franchise intergalactique, a publié une mise en garde à l’attention des spectateurs épileptiques. Certaines scènes du film de J.J. Abrams - Star Wars 9 : L’Ascension de Skywalker, qui sortira en France le 18 décembre 2019 - contiendront des flashs et effets lumineux susceptibles de provoquer des migraines ou des crises d’épilepsie chez certains spectateurs photosensibles.

"Afin d'être les plus prudents possible, nous recommandons aux cinémas qui projetteront Star Wars : L'Ascension de Skywalker d'afficher le message suivant : le film contiendra plusieurs séquences avec des images et des flashs de lumières pouvant affecter les épileptiques photosensibles", a écrit le groupe de divertissement dans une lettre révélée par le site Deadline.

Disney travaille main dans la main avec la Fondation sur l’épilepsie pour informer le public au mieux. Le studio américain avait été critiqué pour ne pas avoir informé les spectateurs avant la projection des Indestructibles 2 dont certaines scènes pouvaient causer des crises similaires.