Jake Gyllenhaal sera bien au casting de "Spider-Man Far From Home"

publié le 06/12/2018 à 14:15

Alors que le trailer pour Spider-Man : Far From Home est annoncé pour le 8 décembre 2018, Jake Gyllenhaal vient de poster une vidéo hilarante. Sur Instagram, l'acteur a en effet confirmé qu'il incarne Mystério, le prochain ennemi de l'Homme araignée.



En quelques secondes, l'acteur qui fera ses premiers pas dans le MCU en juillet 2019, lit un comics de The Amazing Spider-Man : The Return of the Man Called Mysterio. Et en second plan, on remarque un poster du super-vilain au célèbre "scaphandrier". Si vous aviez encore des doutes, Jake Gyllenhaal a même inscrit en légende : "Je viens de réaliser que je n'incarnerais pas Spider-Man".

Une officialisation originale avant la sortie de Spider-Man : Far From Home le 10 juillet 2019. Dans cette nouvelle aventure, dont le synopsis officiel est encore secret, Spider-Man devra donc affronter ce génie de l'illusion, co-créé par Stan Lee et Steve Dikto.