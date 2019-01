VIDÉO - "Velvet Buzzsaw" : le trailer arty et horrifique avec Jake Gyllenhaal

publié le 11/01/2019 à 16:57

C'est un thriller très inventif avec un casting impressionnant que vient de révéler Netflix avec la bande-annonce de Velvet Buzzsaw, littéralement la "scie circulaire de velours". Le film rassemble une distribution hollywoodienne, réduisant une fois de plus la distance entre la production cinématographique classique et la télévision. Du côté des grands noms d'Hollywood on retrouve en tête d'affiche Jake Gyllenhaal (Zodiac, Le Secret de Brokeback Mountain, Nocturnal Animal), Rene Russo (L'Arme Fatale, Thor), Toni Collette (Muriel, Little Miss Sunshine) ou encore John Malkovich (Les Liaisons dangereuses, L'homme au masque de fer).



Le film est réalisé par Dan Gilroy, réalisateur de Night Call et scénariste de Jason Bourne : l'héritage ou encore Kong: Skull Island. Le film explore le monde très particulier des marchands et collectionneurs d'art contemporain. Mais Velvet Buzzsaw ne se limite pas au réalisme d'un tel monde pour intégrer des éléments de fantastique et d'horreur en donnant vie à certaines peintures très perturbantes. Un genre qui n'est pas étranger aux deux grands noms du casting puisque Jake Gyllenhaal est devenu célèbre avec le très sombre Donnie Darko et Toni Collette a été saluée pour le terrifiant Hereditary l'an passé.



Velvet Buzzsaw sera disponible sur la plateforme de streaming dès le 1er février 2019.