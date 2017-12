publié le 01/12/2017 à 08:50

C'est la bande-annonce que le monde attendait. Après des mois de teasing, de fuites et de rumeurs, Marvel a enfin diffusé le premier trailer d'Avengers : Infinity War. Frissons garantis pour les fans qui retrouvent la plupart de leurs héros préférés ensemble à l'écran.



Ils font face à Thanos qui sort enfin de son cosmos pour récupérer les Pierres de l'Infini. En deux minutes, les grandes lignes de l'intrigue sont révélées, ainsi que certaines scènes de batailles du Marvel le plus attendu de 2018. Attention, la suite du texte contient des spoilers.

Le temps presse pour nos héros Marvel. Dans Avengers : Infinity War, ils devront tous faire équipe pour tenter de vaincre Thanos, l'un des plus grands méchants de l'univers Marvel. Le titan découvert dans la scène post-générique d'Avengers en 2012, veut récupérer les six Pierres de l'Infini (vues dans les films Marvel) pour armer son Gant de l'Infini et détruire notre monde.



Que nous révèle donc cette première bande-annonce frénétique ? Entre les scènes d'action et les nouveaux costumes et looks des personnages, la rédaction vous dit en plus.

1. Bruce Banner atterri à New York chez Doctor Strange

Bruce Banner se retrouve chez Doctor Strange après "Thor : Ragnarok" Crédit : Capture d'écran YouTube

Le début du trailer se déroule à New York, plus précisément dans le Sanctum Sanctorum, le repaire de Doctor Strange. La dernière apparition de Banner dans la peau de Hulk remonte à la fin de Thor : Ragnarok. Il est à bord du vaisseau des Asgardiens en compagnie de Thor et Loki. L'engin croise la route de celui de Thanos dans la scène post-générique de Ragnarok.



Si Bruce Banner a retrouvé son apparence normale quand il a atterri avec fracas chez Doctor Strange, c'est probablement parce que le vaisseau des Asgardiens a été détruit et que le choc de l’atterrissage a permis à Bruce de reprendre le dessus sur Hulk. Cette scène est d'ailleurs un clin d’œil à Avengers. Banner s'était retrouvé nu à des kilomètres de New York après l'attaque des Chitauris.

2. Spider-Man a une nouvelle armure

"Spidey" a une nouvelle armure redoutable Crédit : capture d'écran YouTube

La nouvelle génération de super-héros continue de faire vibrer les fans Marvel. Dans Avengers : Infinity War, Spider-Man portera sa nouvelle armure créée par Tony Stark qu'il découvre à la fin de Spider-Man : Homecoming.



C'est l'Iron Spider, d'une technologie de pointe qui nous réserve sûrement des scènes d'action intenses avec Spidey. L'heure est grave pour que le jeune héros décide de la porter, puisqu'il l'avait refusé à la fin de Homecoming pour continuer sa vie de lycéen et de jeune héros dans les rues de New York.

3. Loki donne le Tesseract à Thanos

Loki a toujours été un traître Crédit : capture d'écran YouTube

Loki, le frère de Thor ne changera jamais. Il a beau avoir aidé son frère à sauver les Asgardiens du Ragnarok dans Thor : Ragnarok, il n'a pas oublié de récupérer le Tessaract (la Pierre qu'il était venu récupérer dans Avengers) pour la donner à Thanos.



C'est pour cela que le titan se retrouve face au vaisseau des Asgardiens dans la scène post-générique de Ragnarok : Loki l'a probablement appelé grâce à la Pierre de l'Espace. Reste à savoir si ce héros-traître restera en vie et au côté de son frère contre Thanos.

4. Thanos a déjà les Pierres de l'Espace et du Pouvoir

Thanos armé du Gant de l'Infini Crédit : capture d'écran YouTube

On vient de voir que Loki donne le Tessaract (pierre bleue) à Thanos. Il possède aussi l'Orbe (pierre violette) aussi nommée comme la Pierre du Pouvoir vue dans Les Gardiens de la Galaxie. L'Orbe était gardé par la Nova Corps, qui regroupe les "agents de la paix de l'espace", présents dans Les Gardiens de la Galaxie.



Nos héros sont donc déjà dans la panade, puisque Thanos possède deux des six pierres et il s'apprête à en récupérer une troisième ; celle de l'Esprit sur le front de Vision.

5. Vision change d'apparence

Vision dans les bras de Scarlet Witch Crédit : capture d'écran

Attention les yeux. Vision a un nouveau visage dans ce passage. Il a peut-être réussi à camoufler sa peau rouge sous de la chair grâce aux pouvoirs de la Pierre de l'Esprit qui orne son front. Ce changement serait-il lié à Scarlet Witch pour lui plaire d'avantage ? Dans les comics, les deux super-héros sont amoureux. Mais, l'effet ne serait pas permanent puisqu'on le voit plus tard sous son apparence rouge.



6. Steve Rogers possède des armes Wakandiennes

Black Widow, Captain America, Hulk, Okoye et Black Panther Crédit : Marvel

Sur la dernière image du trailer, Steve se lance dans une bataille sans bouclier. Mais sur ses bras, on remarque deux nouvelles armes wakandiennes : des sortes de poings, qui ressemblent à ceux portés par Shuri la petite sœur de T'Challa dans la bande-annonce de Black Panther. Reste à savoir si Steve maîtrise ces armes d'une technologie très avancée et s'il aura droit à un nouveau bouclier.

7. L'histoire se déroule à New York et au Wakanda

Black Panther est incarné par Chadwick Boseman Crédit : capture d'écran YouTube

Avengers : Infinity War se déroulera à New York. Tony Stark rencontrera Doctor Strange et Wong qui ont découvert Banner. C'est aussi dans la Grosse Pomme que Thanos devrait arriver, comme le laisse entendre sa première apparition dans la bande-annonce.



Une grande bataille aura lieu au Wakanda, le pays de Black Panther. Le héros pourra compter sur Steve Rogers, le Faucon, Black Widow, War Machine, la guerrière Okoye, mais aussi Bucky pour combattre les créatures de Thanos. Pourquoi le Wakanda ?



Car c'est probablement là que se trouve la dernière Pierre de l'Infini, la Pierre de l’Âme qui se trouverait dans la bague de Black Panther. Dans les comics, le héros peut en effet communiquer avec ses ancêtres disparus, qui est l'un des pouvoirs de la Pierre que convoite le titan.