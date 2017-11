publié le 29/11/2017 à 14:41

C'est sans aucun doute le trailer le plus attendu de cette fin d'année. Avengers : Infinity War,

se dévoile enfin, en partie, avec une bande-annonce à couper le souffle. On y retrouvera tous les super-héros de Marvel unis contre le titan Thanos, qui souhaite détruire notre univers.



Apparu dans Avengers, Thanos cherche à mettre la main sur les Pierres de l'Infini (fil rouge des films de Marvel) pour obtenir la toute puissance. "Teasé" depuis des mois par les réalisateurs Joe et Anthony Russo (Captain America : Civil War, Captain America : Le Soldat de l'Hiver), Avengers : Infinity War livre enfin quelques-uns de ses secrets.

Le 25 avril 2018, Iron Man, Spider-Man, Black Panther et leurs compagnons devront donc s'allier bon gré mal gré après l'épisode de Civil War qui a divisé les Avengers. Captain America fera aussi partie de l'aventure. L'ancien soldat aura un tout nouveau look : cheveux et barbe longue. Il faut dire que depuis qu'il a laissé tomber son bouclier et libéré ses amis prisonniers du gouvernement américain, Steve Rogers est devenu un fugitif.