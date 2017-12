Disney rachète des actifs de la 21st Century Fox pour 52,4 milliards de dollars

publié le 14/12/2017 à 13:16

Un nouveau big bang dans l'industrie cinématographique. Disney a annoncé ce jeudi 14 décembre le rachat de la plupart des actifs de la 20th Century Fox, sa rivale historique pour 52,4 milliards de dollars en actions (soit 44,3 milliards d'euros). Le PDG de Disney, Bob Iger, qui avait prévu de partir en juillet 2019, restera à son poste jusqu'en 2021, selon un communiqué du groupe.



Avec cette opération financière, le mastodonte des médias et des divertissements frappe un grand coup. Après avoir acquis ces dernières années Pixar (Toy Story, Vice-Versa, Coco), Marvel Entertainment (le géant des comics derrière Iron Man, Captain America, Thor, Avengers) mais aussi Lucasfilm, la société productrice de Star Wars et Indiana Jones, Disney s'impose comme l'acteur le plus puissant du cinéma.

La firme aux grandes oreilles a désormais la main sur les franchises les plus lucratives et influentes. En avalant la Fox, Disney va pouvoir notamment rajouter dans son incroyable catalogue Avatar, dont James Cameron réalise actuellement les prochains volets.

L'arrangement dépasse le cadre du cinéma. Selon les termes de l'accord définitif, Disney achète aussi les studios télé et cinéma de la Fox, les chaînes FX et National Geographic, ainsi que ses actifs internationaux, notamment la chaîne indienne Star, les 39% détenus par la Fox dans le groupe européen de télévision Sky, ainsi que sa part dans la plateforme de streaming vidéo Hulu.



La Fox ne conservera plus que la grande chaîne hertzienne américaine Fox, proche de Donald Trump, les stations locales, les chaînes d'informations et des chaînes sportives comme Fox Sports.