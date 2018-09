"Star Wars" : le patron de Disney regrette avoir sorti les films trop rapidement

publié le 21/09/2018 à 18:55

Faute avouée à moitié pardonnée. Le président du groupe Disney a fait une excuse inattendue dans les pages du magazine américaine The Hollywood Reporter. Interrogé sur le rythme soutenu et contesté des sorties des derniers films Star Wars, Bob Iger a voulu clarifier la stratégie du groupe.



"J'ai choisi le planning, et en y réfléchissant, je pense que j'ai fait une erreur - c'est ma responsabilité - nous avons trop produit, trop rapidement, a-t-il indiqué. Vous pouvez vous attendre à un ralentissement, mais ça ne signifie pas que nous ne ferons plus de films". La réception et la qualité du dernier film Solo, après les sorties de l'Episode VII, VIII et de Rogue One, a en effet soulevé les inquiétudes des fans.

Après ce rapide mea culpa, le président du groupe a voulu rassurer le public. "J.J. Abrams est occupé avec l'Episode IX. Nous avons de nouveaux projets, David Benioff et D. B. Weiss [les créateurs de la série Game of Thrones] développent leur propre saga dont nous ne savons pas encore grand chose".

"Nous arrivons au moment où nous allons décider de ce qui arrivera après le film de J.J. Abrams, a ajouté Bob Iger. Mais je pense que nous allons être plus parcimonieux sur le volume d'oeuvre et le timing des sorties". Il faudra être patient, mais ce sera pour la bonne cause.