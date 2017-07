publié le 12/07/2017 à 12:16

L'Homme-araignée a une place à part parmi les super-héros. Loin d'être sérieux et grandiloquent, Spider-Man est un héros capable d'humour. Entre deux explosions et la destruction imminente d'une ville (voire de la planète), celui que l'on surnomme "Spidey" a l'attitude d'un petit comique. Ce trait de caractère a été particulièrement exploité dans les comics originaux et dans les dessins-animés.



Spider-Man n'oublie pas d'être un héros capable de sérieux notamment dans les passages les plus dramatiques de ses aventures. Il est aussi l'un de ceux qui disposent du compas moral le plus précis, toujours guidé par la célèbre phrase de son oncle disparu : "With great power comes great responsibility" ("Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités", dans la langue de Molière).

Quatre acteurs se sont véritablement partagés le rôle : Nicholas Hammond, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. La prestation de Shinji Todo, le "Spider-Man japonais", n'entre pas dans notre comparatif tant cet Homme-araignée reste éloigné de l'adaptation des comics. Mais si vous voulez le découvrir avec son bracelet "le Spider Protector" et voir les plus incroyables transformations en Spider-Man de tous les temps, voici quelques extraits.

Nicholas Hammond, le kitsch des seventies

Nicholas Hammond dans "Spider-Man: the Dragon's Challenge" Crédit : Sipa / Photo by Moviestore Collection / Rex Features

Le nom de Nicholas Hammond a disparu de la mémoire du grand public et pourtant les fans de l'Homme-araignée connaissent sa prestation comme la première du super-héros face à la caméra. Il a incarné Spider-Man dans 4 téléfilms produits dans les années 70.L'Homme-araignée en 1977, The Amazing Spider-Man, en 1978, La Riposte de l'Homme-araignée la même année et Spider-Man: The Dragon's Challenge en 1979.



Loin du film qui l'a révélé au grand public, La Mélodie du bonheur, où il joue Friedrich von Trapp aux côtés de Julie Andrews et Christopher Plummer, Hammond incarnait un Spider-Man qui pourrait faire rire aujourd'hui. Costume en coton, toile d'araignée artisanale, combats burlesques... La prestation de Hammond fait pâle figure par rapport aux productions hollywoodiennes modernes où les acteurs s’entraînent des mois durant et sont aidés par des millions de dollars d'effets spéciaux.





Nicholas Hammond sous le masque de Spider-Man en 1977 Crédit : Sipa / Photo by Moviestore Collection / Rex Features

Nicholas Hammond est sans doute le moins mémorable des Spider-Man, mais il incarne une époque et surtout représente les limites des budgets des productions télévisuelles de l'époque. Une prestation à rapprocher ce celles d'Adam West qui incarnait en 1966 un Batman kitsch à des années-lumières du Dark Knight de Christopher Nolan.

Tobey Maguire, le premier Spider-Man d'Hollywood

Tobey Maguire enfile dans "Spiderman 2" Crédit : Sipa / Moviestore Collection / Rex Features

Tobey Maguire est pour beaucoup le premier et le seul Spider-Man à l'écran. En 2002, l'acteur américain enfile le costume d'un Spider-Man qui découvre ses pouvoirs, mordu par la fameuse araignée radioactive. Son visage de jeune premier et son regard rond et émerveillé lui ont aussi permis de créer un Peter Parker attachant. Il enchaînera Spider-Man avec Spider-Man 2 et Spider-Man 3, une trilogie appréciée des fans (en particulier le deuxième volet) et furent des succès commerciaux incontestées.



Il partage en 2002 l'affiche avec un casting 5 étoiles. Kirsten Dunst et lui partage un des baisers les plus iconiques du cinéma moderne et Willem Dafoe joue un Bouffon vert impeccable. Le deuxième film, toujours réalisé par Sam Raimi en charge de la trilogie, où Spider-Man affronte le Dr Octopus (Alfred Molina) recevra de meilleures critiques encore ; certains allant jusqu'à le qualifier de meilleur film de la série.



Spider-Man 3 ne recevra pas les mêmes lauriers. Trop de méchants (New Goblin, Sandman et Venom), un scénario bancal et un humour quelque peu oublié ont été autant de défaut de ce Spider-Man 3. Quant à la prestation de Tobey Maguire dans cette scène de tango... Les spectateurs continuent d'y voir un vrai cauchemar.

> Spider-Man 3: Peter Parker & Gwen Stacy & M.J Watson Jazz Club Dancing Scene Blu-ray 1080p

Andrew Garfield, le poids de l'héritage

Andrew Garfield n'avait pas une tâche facile lorsqu'il a dû enfiler à son tour le costume de Spider-Man. L'interprétation de Tobey Maguire était encore dans les esprits et il fallait faire aussi bien tout en se singularisant et en ne trahissant pas le personnage. Une équation impossible que l'acteur a particulièrement mal vécu.



Dans une interview auprès de nos confrères américains d'IndiWire, Andrew Garfield a expliqué le poids qui pesait sur ses frêles épaules. "Contenter tout le monde… ce n’est pas possible. Au final, on finit par ne satisfaire personne. On se dit : 'Ouais, pas mal...'. Ces films étaient marketés pour le public le plus large possible. Il devait à la fois plaire aux blancs de 50 ans, aux ados gays, aux bigots homophobes du fin fond de l’Amérique mais aussi aux petites filles de 11 ans, regrette-t-il. Cet aspect-là était vraiment regrettable. Tout particulièrement pour ceux d’entre nous qui, attachés au projet, ont tenté de lui insuffler de l’âme, de le rendre unique, d’en faire quelque chose qui vaut une place de cinéma".



"On voulait de l'authenticité, du goût et de la vérité, mais en même temps, je comprends que les gens veulent que cela rapporte de l'argent. Ils investissent beaucoup donc le jeu doit en valoir la chandelle, expliquait Andrew Garfield. Mais, je ne peux pas vivre comme ça. Pour être honnête, vivre avec autant d'attentes au-dessus de votre tête, c'est comme être en prison. Il y a tant de projection et d’attentes lorsqu'on s’attaque à une histoire et à un personnage comme ça."



Andrew Garfield et Emma Stone dans "The Amazing Spider-Man : Le destin d'un Héros"

Andrew Garfield incarnera dans deux films l'Homme-araignée avant d'être finalement évincé, en 2012 dans The Amazing Spider-Man et en 2014 dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un Héros, tout deux réalisés par le bien-nommé Marc Webb. Une incarnation plus réaliste, un Peter Parker plus confiant, urbain et moderne et un alchimie impeccable (les deux acteurs ont été en couple entre 2010 et 2015) avec la désormais oscarisée Emma Stone ont fait le succès de ces deux épisodes.



L'acteur qui avait déclamé son amour pour le personnage en plein Comic-Con de 2011 dans un discours très émouvant ne s'est jamais senti pleinement Spider-Man. Dans une interview il expliquera d'ailleurs : "Je suis l'acteur que je suis, celui qui se battait pour tenter d'être à la hauteur de quelque chose que j'avais placé trop haut sur un piédestal. Ce qui est génial, c'est que c'est aussi ce que Peter Parker faisait. Il n'était jamais assez bien...".

Tom Holland, la fougue et la sagacité d'un jeune Peter Parker

Tom Holland est le nouvel interprète de Spider-Man dans le film "Homecoming"

Tom Holland est le plus jeune des interprètes de Spidey. L'acteur âgé de 21 ans incarne Spider-Man alors qu'il n'est qu'un lycéen de 15 ans et qu'il vient tout juste d'intégrer les Avengers sous le patronage de Iron-Man (joué par le toujours aussi merveilleux Robert Downey Jr.). En mélangeant teen-movie et film de super-héros, Spider-Man: Homecoming permet à Tom Holland de retrouver l'ADN de l'Homme-araignée : un personnage passionné par la science, très bavard et très drôle qui tente par tous les moyens de se rendre utile.



L'intrigue de ce dernier volet hollywoodien mélange les éléments connus d'un film de lycée (le bal de promo, l'adolescent solitaire qui tombe amoureux, la quête de reconnaissance) et d'un reboot de licence. Ce cocktail permet donc à son acteur de déployer plus aisément sa personnalité sur le héros tisseur de toile. Les spectateurs pourront aussi découvrir un univers de super-héros moins sombre.



L'interprétation de Tom Holland et de ses partenaires à l'écran, servis par un script ciselé, permettent véritablement l'éclosion d'un monde plus léger où le second degré est roi. Un monde finalement plus proche de l'esprit originel des comics.

Comme les autres acteurs, Tom Holland, malgré son jeune âge s'est entraîné durement pour son rôle. Mais plus qu'un corps musclé, l'acteur dégage une véritable agilité dans ses déplacements. Il garde de son rôle dans Billy Elliot The Musical au théâtre un goût pour la danse et les entraînements rudes. Des aptitudes physiques qui servent son interprétation. Fera-t-il oublier Tobey Maguire et Andrew Garfield ? Il semble bien parti pour...

Quel est le meilleur interprète de Spider-Man ? Nicholas Hammond

Tobey Maguire

Andrew Garfield

Tom Holland

Shinji Todo