Venom, l'ennemi juré de "Spider-Man", aura droit à son propre film en 2018

publié le 18/03/2017

C'est l'un des méchants les plus terrifiants de l'histoire des comics. Venom, ennemi juré de l'Homme-araignée, prépare son grand retour. Apparu au cinéma dans Spider-Man 3 en 2007, ce personnage aux dents acérées aura bientôt droit à son propre film. C'est The Hollywood Reporter qui a annoncé la nouvelle, mais aussi la date officielle de sortie du blockbuster, en Amérique du Nord, le 5 octobre 2018. Le duo Scott Rosenberg-Jeff Pinkner, qui a travaillé sur The Amazing Spider-Man 2, a écrit le script du long-métrage. Le projet est donc assez avancé, même s'il n'a toujours pas de réalisateur.



Dans tous les cas, Sony Pictures, qui s'occupe de produire le film, a bien l'intention de dédier un long-métrage à ce super-vilain apparu en 1984 dans les comics. Venom est plus précisément un symbiote, c'est-à-dire une espèce d'extraterrestre qui a besoin de s'implanter dans un corps pour vivre. C'est pour cela qu'il prend l’apparence de ses hôtes et possède des pouvoirs similaires à la personne "qu'il parasite" comme on le voit dans Spider-Man 3.

Venom est l'un des super-vilains les plus populaires de l'univers Spider-Man, c'est pourquoi un film qu'il lui sera dédié sera forcément attendu par les fans. D'ailleurs, toujours d'après The Hollywood Reporter, Sony Pictures espère pouvoir transformer ce film en franchise pour en réaliser des suites.

