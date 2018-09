VIDÉO - "Marvel's Spider-Man" : le résultat de 36 ans d'évolution vidéoludique

publié le 07/09/2018 à 20:30

Peter Parker, alias Spider-Man, est de retour sur PlayStation 4 avec un jeu tout beau tout neuf conçu par Insomniac Games : Marvel's Spider-Man. L'occasion pour RTL Super de vous montrer l'immense évolution de l'homme-araignée de le monde terrible des jeux vidéo.



Avant Marvel's Spider-Man, qui sort ce 7 septembre 2018, il y a eu plus de trois décennies d’œuvres aux qualités variables. Le premier jeu très basique en 1982 représentait une grappe de pixels bleus et rouges essayant de monter en haut d'un rectangle pour défier un bonhomme vert censé représenter le Bouffon Vert. Aujourd'hui, à titre de comparaison, Spider-Man évolue dans un monde ouvert riche et photo-réaliste. New-York est un terrain de jeu total, il y a des dizaines de missions, des combats quasi-chorégraphiques et une histoire digne d'un blockbuster.

Avant ce résultat final, il y a eu les tâtonnements créatifs et les évolutions techniques. Lors des années 80 et 90, un torrent de jeux en 2D a tenté d'exploiter au mieux l'univers des comics Marvel pour finalement offrir des jeux d'action-aventure ou de combats peu mémorables. Avec l'arrivée de la première PlayStation en 2000, la 3D débarque et on retrouve le gameplay qui s'est perfectionné : exploration, combats et cut-scenes scénarisées se succèdent avec plus de cohérence. Un succès total pour les joueurs et les critiques de l'époque. Par la suite, les jeux Spider-Man vont suivre de près le développement des films et souvent accompagner la sortie de ceux-ci.

Marvel's Spider-Man a simplement ingéré et digéré ces 36 années d'évolution pour offrir au public un jeu très attendu, dans une période où les super-héros Marvel sont plus populaires que jamais.