publié le 13/07/2017 à 08:30

Les habitués des films de Marvel savent qu'il ne faut jamais quitter la salle avant la fin du générique. Spider-Man : Homecoming ne déroge pas à la règle en donnant aux fans non pas une mais deux scènes post-générique. Si la deuxième est surtout un caméo plein d'humour, la première fournit quelques révélations sur la suite du long-métrage. Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur Spider-Man : Homecoming.



À la fin du film, Peter Parker a sauvé le Vautour d'une mort certaine après un combat épique en plein cœur de New York. Ayant enfin compris qu'un grand pouvoir inclue de grandes responsabilités, le jeune Spider-Man reprend tant bien que mal sa vie de lycéen, tout en continuant à développer ses capacités de super-héros.



S'il se pense tranquille à la fin de cette première aventure, les ennemis qu'il a déjà réussi à s'attirer rôdent et attendent le bon moment. C'est en tout cas ce que prédit une des scènes post-générique.

Un nouvel ennemi pour Peter Parker ?

La première scène post-générique est la plus intéressante en terme d'intrigue pour la suite de la franchise. Alors que le Vautour est en prison pour l'ensemble de ses méfaits commis dans le film, et ils sont nombreux, il croise la route d'un autre détenu, déjà aperçu précédemment.

Il était alors à la recherche d'armes Chitauri mais se faisait rapidement arrêté et emprisonné après un face-à-face avec Spider-Man. Cet individu, avec un tatouage de scorpion dans le cou, demande à Toomes s'il connaît vraiment Spider-Man, ce à quoi il lui répond : "Si je savais qui c'était, il serait déjà mort".





Appelé Mac Gargan dans le film, ce prisonnier n'est autre que le Scorpion, un ennemi récurrent, et l'un des plus dangereux, de Spider-Man. Son intérêt pour l'homme araignée laisse penser qu'il aura un grand rôle à jouer dans le prochain film de la franchise, voire qu'il sera sans doute l'ennemi principal du jeune super-héros.

Michael Keaton est le Vautour dans "Spider-Man : Homecoming" Crédit : Sony Pictures

Surtout, son dialogue avec le Vautour laisse envisager la présence d'autres ennemis de Super-Man car Mac Gargan explique avoir "des amis dehors qui souhaitent se venger" de Peter Parker. Une précision qui peut faire penser aux Sinistres Six, une équipe de super-vilains, fondée par le Docteur Octopus, qui recherche des alliés ayant déjà combattu Spider-Man.



Le groupe est composé du Vautour, d'Electro, de Kraven le chasseur, de Mystério de l'Homme-sable et brièvement du Scorpion. Après l'échec du film dédié au groupe, faire revenir les Sinistres Six dans la suite de Spider-Man ne paraît pas improbable.

Captain America en éducateur pour adolescents

Captain America est omniprésent dans Spider-Man : Homecoming. Sous forme de caméos très drôles et décalés, il est une sorte d'éducateur pour adolescents rebelles. Même s'il a été déclaré ennemi de l'état dans Civil War, Captain America revient un bon nombre de fois dans le film grâce à ces vidéos. Dans l'une d'elles, il explique ce qu'est la puberté et revient sur l'importance d'obéir aux règles de l'établissement. Dans la vidéo qui suit les crédits du film, Captain America essaie cette fois-ci d'éduquer les jeunes adultes à une nouvelle vertu.

Captain America est devenu éducateur pour adolescents dans "Spider-Man : Homecoming" Crédit : Capture d'écran YouTube

"Je suis Captain America, je viens vous parler d'une qualité les plus appréciée chez un soldat ou chez un étudiant : la patience", commence-t-il à réciter : "Parfois, cela tient à pas grand chose et on a l'impression que ça ne vaut pas la peine. Et vous vous demandez pourquoi vous avez attendu aussi longtemps".



Après ce petit discours quelque peu moralisateur, Captain America change de ton et demande à une personne, située derrière la caméra : "Je dois encore en faire combien des comme ça ?". Écran noir. Cette fois-ci, le film est bien terminé.