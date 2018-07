publié le 27/06/2018 à 10:35

Si vous avez pleuré devant Avengers : Infinity War, préparez-vous à rire devant Ant-Man et la Guêpe. Le prochain long-métrage Marvel, attendu le 18 juillet prochain dans les salles françaises, sera le film de la Maison des Idées pour se remonter le moral cet été.



Le ton est déjà donné dans les bandes-annonces rythmées par le mélange humour-action, la recette du succès des films Marvel depuis Avengers (2011). Réalisé de nouveau par Peyton Reed, Ant-Man et la Guêpe entraînera le public dans une aventure entre San Francisco et le Monde Quantique, cette dimension parallèle de l’infiniment petit où se trouve Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), la mère de Hope et la première Guêpe.

Dévoilé à la presse américaine en début de semaine, Ant-Man et la Guêpe a reçu des avis unanimes, sans spoiler l'intrigue.

> Ant-Man et La Guêpe - Bande-annonce officielle (VOST)

Un film très "fun" servi par un excellent casting

Sans surprises, Ant-Man et la Guêpe est un divertissement réussi. "J'ai adoré Ant-Man et La Guêpe. Intelligent et charmant avec beaucoup de cœur. L'introduction est un peu longue, mais sinon c'est un sacré plaisir. Un gag m'a fait rire aux larmes et la scène post-générique est l'une des meilleures de Marvel", explique la journaliste Haleigh Foutch pour Collider. Même retour après la projection pour Eric Eisenberg de CinemaBlend : "Ant-Man et la Guêpe est un plaisir fou. Très autonome, mais débordant d'énergie avec plein de surprises fraîches et créatives (...) tout le casting est merveilleux".

https://twitter.com/eeisenberg/status/1010374086277513217?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cinemablend.com%2Fnews%2F2440049%2Fant-man-and-the-wasp-has-screened-heres-what-people-think

Côté casting, la presse américaine salue les performances de Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man) et Evangeline Lilly (Hope van Dyne/la Guêpe), qui fait son entrée officielle dans l'équipe des super-héroïnes Marvel après Black Widow, Scarlet Witch des Avengers ou encore Okoye de Black Panther. "J'ai adoré le film. Il est super fun, ce qui est sa plus grande qualité. Très personnel, un scénario très intimiste et définitivement léger et centré autour de la famille. Evangeline Lilly est badass et la fille de Scott vole la vedette. Et puis aussi, les fourmis", décrit ainsi Terri Schwartz pour IGN.

Had a blast watching #AntManandtheWasp. It’s super funny, which is its greatest charm. Very personal, small scale story (again) and definitely focused on being light and family friendly. Evangeline Lilly is a badass, and Scott’s daughter Cassie steals the show. Also, ants ¿ pic.twitter.com/PMAZf94gGa — Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) 23 juin 2018

"Les meilleures scènes post-génériques Marvel"

D'ailleurs en parlant de la suite d'Avengers : Infinity War, sachez qu'Ant-Man et la Guêpe sera "indépendant" par rapport aux événements du film des frères Russo, comme le résume Peter Sciretta de Slash Film. "N'allez pas voir le film en espérant obtenir des réponses aux questions posées par Avengers : Infinity War. C'est surtout un film autonome, encore plus que le premier [Ant-Man] Mais, vous êtes vraiment stupides si vous ne restez pas jusqu'au générique, plus que pour un autre Marvel".

...Don’t go in expecting to get answers to questions from Infinity War. The movie is mostly a stand alone film, even more so than the first one. That said, you’re stupid if you don’t stay in your seat for the credits, more so than a lot of Marvel films. — Peter Sciretta (@slashfilm) 23 juin 2018

Effectivement, comme le veut la tradition Marvel, il faudra bien rester jusqu'à la fin du film pour découvrir les scènes bonus. Ant-Man et la Guêpe en possède deux : "Ant-Man et la Guêpe possède les deux meilleures scènes post-génériques de Marvel de mémoire récente" selon Conner Schwerdtfeger de CinemaBlend. Nul doute que les scènes post-génériques seront liées à Avengers 4. Réponses dans les salles françaises le 18 juillet prochain.



Enfin, James Gunn, le réalisateur de la saga des Gardiens de la Galaxie a lui aussi salué Ant-Man et la Guêpe, peu de temps après avoir annoncé qu'il avait fini le script des Gardiens de la Galaxie 3. "Ant-Man et la Guêpe est tout ce que vous voulez qu'il soit. H ilarant, doux, émouvant (...) J'ai adoré (...) Astuce : à voir avant Avengers 4".

#AntManAndTheWasp is everything you want it to be. Hilarious, sweet, moving, & wall-to-wall fun. Killer work, @MrPeytonReed! And great performances by @EvangelineLilly, @hannahjk1 & of course @Dastmalchian. I loved it! (Pro tip: see it before Avengers 4!) — James Gunn (@JamesGunn) 26 juin 2018