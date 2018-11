publié le 12/11/2018 à 21:50

Un monstre de la pop culture s'est éteint ce lundi 12 novembre 2018. Stan Lee, figure à jamais inséparable de Marvel Comics, père d'une multitude de super-héros et super-héroïnes, est mort à l'âge de 95 ans dans la clinique de Cedars-Sinai à Los Angeles (Californie).



DC Comics, l'une des principales maisons d'éditions américaines de comics au même titre que Marvel, rend hommage à Stan Lee sur les réseaux sociaux. "Il a changé le regard que nous portions sur les héros, et les comics modernes porteront toujours sa marque indélébile. Son enthousiasme contagieux nous rappelait pourquoi nous sommes tombés amoureux de ces histoires la première fois. Excelsior, Stan", écrit DC Comics sur Twitter et Instagram dans un bref texte empreint d'émotion.

Au magazine TMZ, qui a fait part de la mort de Stan Lee, sa fille J.C a déclaré : "Mon père aimait tous ses fans." Dans les années 1960, Stan Lee a révolutionné le comic-book, la bande-dessinée américaine, et par répercussion la culture populaire mondiale.

L'hommage de DC Comics à Stan Lee sur Twitter Crédit : capture d'écran Twitter @DCComics