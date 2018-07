publié le 10/07/2018 à 13:48

Et si vous passiez l'été avec vos personnages Marvel ? L'idée très alléchante n'est pas si folle puisque toutes les histoires de vos héros et héroïnes démarrent dans les comics. Et avec la saison estivale, rien de mieux pour vous poser et enfin vous détendre en (re)découvrant les premières aventures de Thor, Spider-Man ou encore Dark Vador.



Vous avez adoré Avengers : Infinity War ? Foncez sur L'ascension de Thanos afin de découvrir les origines du Titan. Vous rêviez de partir, mais vous avez un budget ? Les dessins de Qui est la Panthère Noire ? vous offrent un aller simple pour le Wakanda de Black Panther.



Mais, qui dit vacances, dit aussi transports. Et pour vous éviter un profond ennui en attendant de sauter dans une piscine ou la mer, RTL Super vous a préparé un guide de lecture pour éviter de trouver le temps trop long.

1. "L'ascension de Thanos", pour se familiariser avec le personnage

Comment Thanos est-il devenu ce qu'il est ? Découvrez comment un enfant rejeté par les siens et fasciné par la Mort a réussi à devenir l'égal d'un dieu. Jason Aaron et Simone Bianchi vont encore plus loin dans l'histoire puisque Thanos vous apparaît aussi bien sympathique que machiavélique. Un véritable portrait psychologique indispensable avant pour en savoir plus sur le plus grand méchant de l'univers Marvel qui transcende Avengers : Infinity War.

"L'ascension de Thanos" est centré sur la jeunesse de Thanos Crédit : Marvel

2. "Qui est la Panthère Noire ?", pour voyager au Wakanda

Cette "Bible" de Black Panther s'adresse particulièrement aux néophytes. Ici, tout est expliqué sur l'univers de T'Challa. Vous en apprendrez beaucoup sur le Wakanda, nation africaine et ultra-technologique, et surtout le rôle que doit y tenir Black Panther. Il doit non seulement protéger son pays mais aussi régner du mieux possible dans un contexte géopolitique compliqué. Le Wakanda est en effet coupé du monde, qui ignore tout de ses réserves naturelles de vibranium. C'est là qu'entre en scène Ulysses Klaw (Andy Serkis dans le film), trafiquant d'armes qui cherche à piller le pays.

"Qui est la Panthère Noire ?" vous plonge dans un arc narratif qui vous donnera plus de détails sur le Wakanda Crédit : Panini Comics / Marvel

3. "Thor - Ragnarok", pour mieux cerner l'univers du héros et ses références mythologiques

Un arc narratif qui tourne autour du fameux cycle éternel de Ragnarok, soit la naissance, la mort et la résurrection des dieux Asgardiens. Un mouvement auquel le héros blond, orphelin de son père, Odin, veut mettre fin. Une décision qui ne serait pas sans conséquences, puisqu’elle entraînerait de facto la disparition du panthéon d’Asgard...



Plus qu’une énième réinterprétation du combat quasi shakespearien opposant Loki à son demi-frère Thor, le lecteur en prend plein les mirettes avec ce maelström efficace d’anciens contes nordiques et de réflexions philosophiques. Bref, une épopée épique comme les aficionados de comics les aiment !

"Thor : Ragnarok" Crédit : Marvel/Panini Comics

4. "Ultimate Spider-Man", pour en savoir plus sur Peter Parker au lycée

La période lycéenne de Peter Parker a souvent été oubliée au cinéma. Elle existe pourtant bel et bien dans les comics, surtout dans les premiers tomes publiés par Stan Lee et Steve Dikto dans la série Amazing Spider-Man. Seulement, Peter Parker finit le lycée assez tôt dans ces numéros et l'expérience d'un lycéen des années 1960 n'a rien à voir avec celle d'un lycéen d'aujourd'hui.



Pour faire connaissance avec un Peter Parker adolescent, il faut se plonger dans Ultimate Spider-Man, sorti au début des années 2000. Les numéros ont été écrits par Brian Michael Bendis et dessinés par Mark Bagley. Dans cette série, Peter Parker mène la vie d'un adolescent du début du XXIème siècle, tout en essayant de devenir un super-héros. Ses joies, ses peines de cœur, ses déceptions, ses soucis en classe... Les différents comics regorgent de moments qu'on attend avec un adolescent comme personnage principal.

La série de comics "Ultimate Spider Man" permet de découvrir un Peter Parker adolescent Crédit : Marvel

5. "Darth Vader", pour découvrir le passé inédit de Vador

Cette série de comics est la seconde dédiée au père de Luke et Leia Skywalker. La première, écrite par Kieron Gillen et sorti en 2015, nous plongeait dans les aventures du Seigneur Sith entre Un nouvel espoir (l'épisode 4) et L'Empire contre-attaque (épisode 5). Celle-ci nous dévoile le passé du plus grand méchant de la pop culture, que les fans n'ont pas vu au cinéma.



Vous découvrirez ainsi les origines de son sabre laser rouge, sa vie sans Padme et l'apprentissage du Côté Obscur. "Il ne sait pas encore à quoi va ressembler son quotidien et quel est son but dans la vie. Il va donc essayer de comprendre tout ça, ce qu'est la vie sans Padme, mais aussi ce qu'est la vie d'un Sith, car tout ceci est nouveau pour lui", résume l'auteur Charles Soule à IGN.

Le comics "Darth Vader" dévoile une partie de l'histoire de Dark Vador Crédit : Jim Cheung/Marvel Entertainment

6. "Old Man Logan", pour mieux comprendre la dernière apparition de Wolverine au cinéma

Wolverine compte sûrement parmi les personnages les plus violents de l'univers Marvel. L'invincible super-héros n'a jamais hésité à taper de la griffe contre ses ennemis, quitte à se désolidariser de l'équipe des X-Men. Profondément rebelle, il s'assagit considérablement dans Old Man Logan. En effet, le héros y a fait vœu de non-violence, pour des raisons qui restent longtemps mystérieuses.



Wolverine s'est également rangé, comme le rappelle le site IGN : à la tête d'une ferme, il partage sa vie avec une humaine, avec laquelle il élève leurs deux enfants. Un paramètre qui fait écho à l'affiche de Logan, centré sur le mutant et Laura, la jeune fille qu'il doit protéger dans sa dernière aventure au cinéma.

"Old Man Logan" a été adapté au cinéma dans "Logan" Crédit : Marvel