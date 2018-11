publié le 08/11/2018 à 12:32

L'emblématique série de AMC s'apprête à revenir. D'après le très sérieux Hollywood Reporter, un film sur Breaking Bad est en préparation. Cinq après la diffusion de la saison ultime (en 2013), Vince Gilligan - créateur de la série - a décidé de transposer l'univers du feuilleton et d'en être le producteur.



Très peu d'informations ont été dévoilées sur l'intrigue du film (préquel, suite ou bien annexe). Seule chose que l'on sait , selon le média The Albuquerque Journal, le projet s’appellerait Greenbriar (le nom n'est pas définitif) et raconterait "l'évasion d'un homme kidnappé et sa quête pour la liberté".

Côté casting, on ne sait pas si Bryan Cranston (Walter White) - le personnage central de la série - sera de la partie même si lui s'est dit "très intéressé" par le projet. "Honnêtement, je n’ai pas lu le script", a expliqué l'acteur de 62 ans, lors d’un passage dans l’émission de radio The Dan Patrick Show, avant d'évoquer son personnage, "La question se pose de savoir si Walter White sera ou non dans ce film".

Le tournage du film est prévu pour le mois de novembre 2018 et devrait se terminer d'ici début février 2019. Vince Galligan n'a cependant pas précisé si le long-métrage était prévu pour le cinéma ou la télévision. Mais au vu de l'annonce de l'arrivée de The Walking Dead dans les salles obscures, nul doute que le projet devrait connaître un destin similaire. Aucune date de sortie n'a été dévoilée.