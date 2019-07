Sauron et Celebrimbor dans le jeu vidéo "Shadow of War"

Avant Game of Thrones, et avant toute la fantasy moderne pour être clair, il y a Tolkien. L'oeuvre fondatrice de l'auteur britannique a inspiré les romans fantastiques depuis plus d'un siècle. Et, s'il y a des dragons, de la magie, des prophéties et des guerres à Westeros, c'est parce qu'il y en avait déjà en Terre du Milieu.

La fantasy est devenue très grand public lorsque la trilogie du Seigneur des Anneaux a été adaptée au cinéma par Peter Jackson avec le succès considérable que l'on connaît. Comment dépasser le succès de Game of Thrones au rayon des séries télévisées si ce n'est en piochant allègrement dans le monde immense du maître Tolkien ? Amazon a donc annoncé un budget pharaonique pour développer une nouvelle histoire en terre du Milieu. Si vous étiez en manque d'elfes, d'anneaux et de batailles légendaires, préparez-vous à être servis.

Un milliard pour Sauron

Il faudra attendre 2020 voire 2021 avant de pouvoir découvrir les premiers épisodes de cette série très prometteuse. Amazon a prévu cinq saisons. Le budget d'un milliard de dollars qui est prévu devrait offrir du grand spectacle pour peu que les réalisateurs et acteurs soient talentueux. Il faudra conquérir le grand public, profiter de décors naturels spectaculaires (et qui ont l'avantage de ne pas vieillir avec le temps), avoir des acteurs brillants et respecter l'esprit de l'oeuvre de Tolkien. Sans ce dernier élément, la colère des fans pourrait s'abattre rapidement sur cette série.

D'après les premiers indices dévoilés par Amazon, ce projet simplement baptisé "Le Seigneur des Anneaux sur Prime" pourrait placer l'intrigue bien avant la quête de Frodon pour détruire l'Anneau unique de Sauron. Dans un message, le compte Twitter de la série a fait une révélation d’ampleur avec cette simple phrase : "Bienvenue dans le Deuxième Âge".

Le Deuxième Âge est une période durant laquelle Sauron n'était pas un grand œil rouge ou une âme dans une armure de métal. Il avait l'apparence d'un homme ou d'un elfe. Il était un puissant Maia, une sorte de demi-dieu comme Gandalf et Saroumane et il utilisait ses pouvoirs pour séduire ses ennemis et répandre les ténèbres. La carte du monde révélée par Amazon fait une place toute particulière à l'île de Númenor, une terre de légende dans l'univers étendu de Tolkien qui pourrait aisément être le théâtre d'une nouvelle série épique. Númenor, par de nombreux aspects, est une sorte d'Atlantide tolkenienne.

Une liberté risquée

L'avantage de ce choix scénaristique est qu'il permettra à Amazon de s'affranchir d'un roman. Tolkien et son fils ont écrit et compilé de nombreuses légendes sur l'univers étendu du monde du Seigneur des Anneaux mais il n'existe pas de roman à proprement parlé. Les scénaristes et producteurs n'auront pas à adapter un livre au risque de décevoir les fans. Pas de frustration en vue et la série pourra conserver son suspense sans que les lecteurs ne puissent répandre des spoilers sur les réseaux sociaux. Vous aimez les théories ? Nous aussi. Et la série ne manquera pas d'en faire germer des centaines dans les esprits des fans.



Cette liberté aura une contre-partie : il faudra être digne du talent narratif de Tolkien, respecter son univers et ne pas perturber le public en conservant la qualité de la production de Peter Jackson qui imprègne encore fortement les futurs téléspectateurs. Amazon souhaite reconquérir les millions de paires d'yeux qui ont fait gagner 3 milliards de dollars à la première trilogie cinématographiques du début des années 2000.

