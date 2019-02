publié le 18/02/2019 à 19:49

Mais que va-t-on bien pouvoir regarder après Game of Thrones ? Amazon Prime a peut-être trouvé la solution. En novembre 2017, le géant du e-commerce a obtenu les droits télévisés du Seigneur des Anneaux pour la somme onéreuse de 250 millions de dollars.



Depuis le 13 février 2019, Amazon Prime a créé une page Twitter, The Lord of the Rings on Prime et a déjà posté plusieurs messages aux allures de teaser. En première ligne, une phrase du créateur de l'univers de la Terre du Milieu, J.R.R Tolkien : "I wisely start with a map", soit en français, "Je commence sagement avec une carte".

Deux jours plus tard, le 15 février, une carte aux allures de parchemin est publiée. Et pour légende : "Three Rings for the Elven-kings under the sky" ("Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel"). Cet indice révèle-t-il une intrigue centré sur la mythologie elfique ? Si Aragorn est également au centre de l'intrigue comme l'avance le site de fan TheOneRing sur sa page Twitter, verra-t-on à l'écran son éducation avec Elrond à Frondcombe, père d'Arwen et la naissance de leur amour ?

Des questions qui restent pour le moment en suspens. Le 18 février 2019, une deuxième carte a été publiée, cette fois-ci avec les noms bien connus des lieux comme le terrible Mordor. Et une nouvelle légende vient augmenter la tension : "Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone" ("Sept pour les Seigneurs des nains dans leurs demeures de pierre"). On peut s'attendre dans les jours à venir à la troisième citation tirée du poème de La Communauté de l'anneau de J.R.R. Tolkien : "Neuf pour les Hommes mortels destinés au trépas."

La série la plus chère jamais réalisée

D’après le magazine américain le Hollywood Reporter, la série fantasy pourrait coûtée presque un milliard de dollars à la firme de Jeff Bezos. Autrement dit, ce spin-off sériel du Seigneur des Anneaux deviendrait ainsi la série la plus chère jamais réalisée. À titre de comparaison, Game of Thrones aura coûté pour ses huit saisons 500 millions de dollars.



Toujours dans The Hollywood Reporter, ce rachat des droits engagerait Amazon Prime pour cinq saisons. En conséquence, la Terre du Milieu bénéficierait d’un peu plus de 200 millions d’euros pour chaque saison. À deux ans de sa présumée sortie en 2021, Amazon Prime annonce déjà la couleur d'une série à très fort potentiel.