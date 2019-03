publié le 08/03/2019 à 19:30

C'est un compte Twitter officiel qui joue avec les nerfs des fans depuis le 13 février 2019. le compte @LOTRonPrime présente, au nom de l'équipe d'Amazon Prime, la future série de la plateforme qui s'inspirera de l'oeuvre de J.R.R. Tolkien, père du Seigneur des Anneaux. Pour l'heure, le projet est simplement baptisé The Lord of the Rings on Prime (Le Seigneur des Anneaux sur Prime).



Ce compte Twitter distille les indices depuis bientôt près d'un mois et lève peu à peu le voile sur le projet."Je commence sagement par dessiner une carte". C'est pas cette citation de Tolkien que les messages ont commencé. Puis, régulièrement, le compte Twitter a publié des cartes vierge, puis de plus en plus complète, du monde imaginé par Tolkien.

On retrouve la Terre du Milieu, ses rivières, ses montagnes et le Mordor, territoire désolé et royaume du maléfique Sauron dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. mais, et de nombreux fans des adaptations de Peter Jackson semblent rassurés par cette perspective, Amazon Prime n'a pas l'intention de faire un remake de la quête de Frodon, Gandalf, Aragorn et les autres. En revanche, Sauron pourrait être au cœur de l’intrigue.

Une carte étendue à l'Ouest

Depuis le 7 mars 2019, Amazon a cependant complètement bousculé les théories des fans en offrant aux internautes les premiers éléments solides pour imaginer cette future série. La carte a été une nouvelle fois mise à jour.



Grandement étendue vers l'Ouest, elle montre l'île de Númenor. Il s'agit d'un territoire encore jamais montré au cinéma, une sorte d'Atlantide remaniée par l'esprit fertile de Tolkien. On peut aussi remarquer que le nom "Mordor" a été effacé de cette carte.



La carte, que chacun peut agrandir à loisir sur le site officiel de la série, est accompagnée du fameux poème qui accompagnait le début du Seigneur des Anneaux : Trois anneaux pour les rois Elfes sous le ciel. Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre. Neuf pour les Hommes Mortels destinés au trépas.



Un pour le Seigneur Ténébreux sur son sombre trône, dans le Pays de Mordor où s'étendent les Ombres. Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier, au Pays de Mordor où s'étendent les Ombres". Il est intéressant de voir que cette citation légendaire qui se termine par une allusion au Mordor, accompagne l'effacement du Mordor sur la carte.

> LOTR The Fellowship of the Ring - Extended Edition - The Prologue: One Ring to Rule Them All... Pt 1

Le Deuxième Âge

Dans un dernier message, le compte Twitter a fait une dernière révélation d’ampleur avec cette simple phrase : "Bienvenue dans le Deuxième Âge". Mais qu'est-ce que ce "Deuxième Âge" ? Il s'agit de la période historique précédant les aventures de la Communauté de l'Anneau et la destruction de ce dernier par le Hobbit Frodon Sacquet.



Si la série s'attarde sur cet Âge, de nombreux événements héroïques et cataclysmiques attendent les téléspectateurs. Il s'agit d'une période durant laquelle Sauron n'était pas un grand œil rouge ou une âme dans une armure de métal. Il avait l'apparence d'un homme ou d'un elfe.



Sa nature de Maia le rendait particulièrement dangereux et il disposait notamment d'un don pour les métamorphoses. Les Maiar (car au pluriel le mot prend un "r") sont les serviteurs des dieux, les Valar. Ils possèdent des pouvoirs surnaturels qu'ils tiennent de leurs maîtres divins. Gandalf, par exemple, est un Maia comme les autres mages du Seigneur des Anneaux, Saroumane ou Radagast ou les grands aigles que l'on aperçoit à la fin du Retour du Roi.

Sauron, serviteur du Vala maléfique Morgoth, agit seul depuis la chute de son maître au Premier Âge. Sauron va, à de nombreuses reprises, essayer de conquérir le monde, par la brutalité ou la ruse durant le Deuxième Âge.



C'est durant cette période qu'il rencontre l'elfe Celebrimbor avec lequel il forge plusieurs de ses anneaux de Pouvoir. Si aucun Hobbit ou humains du Seigneur des Anneaux n'était né à l'époque, la série pourrait faire la place belle à Gandalf ou l'elfe Galadriel qui étaient déjà en place au Deuxième Âge.

Númenor, l'Atlantide selon Tolkien

Durant cette ère, une peuplade d'hommes bénis des Valar pour leur piété ont élu domicile sur l'île de Númenor. Cette île, située entre la Terre du Milieu et le continent des Valar à l'Ouest, est la terre des ancêtres d'Aragorn : les Numénoréens, appelés les Dúnedain lorsqu'ils se sont installés au Troisième Âge en Terre du Milieu.



Ce sont des humains qui ont une vie plus longues que leurs semblables. Leur signe de ralliement est un arbre blanc, arbre que l'on voit à Minas Tirith dans la trilogie et qui provient d'un fruit de Númenor et, avant ça, d'un arbre similaire à Valinor, l’inaccessible terre des dieux.

De nombreuses aventures peuvent donc être racontées dans cette série sur le Deuxième Âge : la vie de Sauron, ses mensonges et ses trahisons, l'essor et la chute de Númenor qui fut engloutie sous les eaux après une rébellion contre les Valar fomentée par Sauron, le parcours des anneaux...



Il faudra attendre 2020 voire 2021 avant de pouvoir découvrir les premiers épisodes de cette série très prometteuse. L'objectif d'Amazon prime est résolument d'offrir au public une nouvelle saga d'heroic-fantasy capable de prendre la relève de Game of Thrones qui s'achève au printemps 2019. Le budget d'un milliard de dollars qui est prévu devrait offrir du grand spectacle pour peu que les réalisateurs et acteurs soient talentueux.