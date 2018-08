Gandalf et Legolas dans "Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi"

publié le 17/08/2018 à 14:43

Vous ne rêvez pas : Legolas (Orlando Bloom), Gandalf (Ian McKellen) et le nain Ori (Dan Brown) sont bien allés boire quelques verres ensemble à Londres. "Un nain, un sorcier et un elfe pénètrent dans un bar", raconte Orlando Bloom sous la photo postée sur son Instagram.



Si Dan Brown n'a pas tourné dans Le Seigneur des Anneaux, il est tout de même associé à cet univers, puisqu'il a incarné le Nain Ori dans la trilogie Le Hobbit, centré sur Bilbon Sacquet, l'oncle de Frodon (Elijah Wood).



Les retrouvailles entre Orlando Bloom et Ian McKellen ravivent la a nostalgie des fans, 15 ans après la sortie du premier volet du Seigneur des Anneaux. "J'ai vu Le Seigneur des Anneaux une centaine de fois depuis que je suis jeune, c'est mon film préféré", commente un internaute, tandis qu'un autre écrit : "Vous êtes des légendes !".