publié le 08/12/2018 à 09:09

Amateurs de manettes et joueurs néophytes, cet article est pour vous. À moins d'un mois de Noël, il est grand temps de rédiger votre liste ou de commencer vos cadeaux. La rédaction de RTL.fr vous dévoile les 17 jeux qui ont marqué l'année 2019, pour des parties aussi bien en famille, qu'entre amis ou en solo.



Tisserez-vous votre toile entre les bâtiments de New-York en incarnant l'Homme araignée ou bien chevaucherez-vous les plaines étendues américaines dans Red Dead Redemption 2 ? Ces jeux disponibles sur PlayStation, Switch, PC et Xbox One ont tous été vivement salués par les critiques dans l'année aussi bien pour leurs graphismes, que leurs scénarios ou bien encore leurs personnages.

Pour vous aider à préparer votre "liste de Noël 2018", la rédaction de RTL.fr a sélectionné les 17 jeux incontournables à retrouver au pied de votre sapin. Que vous soyez fans de jeux d'aventures ou de simulation de sport cette sélection est faite pour vous.

1. "Marvel's Spider-Man" : pour voltiger entre les bâtiments de New-York

Marvel's Spider-Man est sorti le 7 septembre 2018 Crédit : Sony

L'Homme araignée est plus en forme que jamais. Peter Parker, alias Spider-Man, est de retour sur PlayStation 4 avec un jeu tout beau tout neuf conçu par Insomniac Games : Marvel's Spider-Man. Le jeu est absolument sublime puisque les couleurs utilisées sont parfaites. Spider-Man évolue dans un monde ouvert riche et photo-réaliste. New-York est un terrain de jeu total, il y a des dizaines de missions, des combats quasi-chorégraphiques et une histoire digne d'un blockbuster.



Disponible exclusivement sur PS4.

2. "Assassin's Creed Odyssey" : pour les aventuriers

"Assassin's Creed Odyssey" Crédit : Ubisoft

Après l’Égypte ancienne, la Renaissance Florentine ou encore la révolution américaine, Assassin's Creed Odyssey redonne aujourd’hui vie à l'âge d'or de la Grèce antique. Héros mythiques, combats légendaires et batailles navales sur la mer Égée figurent au programme du nouvel opus de la saga culte des studios Ubisoft. Le jeu vous fera voyager au travers de sublimes paysages.



Disponible sur PC, PS4 et Xbox One.



3. "Call of Duty : Black Ops 4" : pour les fans de guerre

"Call of Duty Black Ops 4" est sorti le 12 octobre 2018 Crédit : Activison

On prend les mêmes et on recommence. Avec ce nouvel opus, Activison - le studio en charge du développement du jeu - offre un épisode très nerveux qui se situe dans une époque futuriste. Visuellement le jeu est très abouti, comme en témoignent les nombreux effets qui apparaissent à l'écran.



La campagne solo est plus longue mais le mode multijoueurs restera assurément l'argument massue afin de passer de longues heures devant votre console. Une des grosses nouveautés de ce Call of Duty : Black Ops 4 reste le mode "Battle Royale", où le joueur est laissé seul face à 100 adversaires.



Disponible sur PC, PS4 et Xbox One.



4. "Red Dead Redemption 2" : pour les fans de cow-boys

"Red Dead Redemption 2" propose une plongée dans le Far West Crédit : Rock Star Games

Il s'agit sans doute de "la" sortie vidéoludique de l'année. La presse mondiale ne cesse de tresser des lauriers à Red Dead Redemption 2, le jeu qui vous propose, comme dans la série Westworld, de vous plonger corps et âme dans l'Amérique des cowboys et des saloons. Le jeu est d'un réalisme démesuré et repose très essentiellement sur l'atmosphère, l'histoire principale ainsi que les dialogues très nombreux (toujours en anglais, mais c'est bien la langue des Américains donc tout colle). C'est assurément une valeur sûre à retrouver sous le sapin.



Disponible sur PS4 et Xbox One.

5. "Shadow of the Tomb Raider" : pour explorer des grottes cachées

"Shadow of The Tomb Raider" est disponible sur PC et consoles le 14 septembre 2018 Crédit : Square Enix

La plus grande héroïne des jeux vidéo est enfin de retour. Lara Croft vous attend dans Shadow of The Tomb Raider, chapitre final de la trilogie démarrée en 2013 avec Tomb Raider. Plus sombre, plus stressant que les précédents jeux, il offre aux joueurs aguerris et aux néophytes, une plongée impressionnante en Amérique du Sud. Les environnements proposés sont d'une grande richesse.





Disponible sur PS4 et Xbox One.



6. "Detroit Become Human" : pour une expérience cinématographique

"Detroit Become Human" est sorti le 25 mai 2018 Crédit : Quantic Dream

Avec Detroit : Become Human, Quantic Dream signe un jeu au potentiel glauque très prononcé. On incarne une androïde baby-sitter qui doit s'occuper d'une petite fille maltraitée par son père. Kara a le choix d'intervenir et de prendre les bonnes décisions pour sauver la fillette, la pousser au parricide ou neutraliser le père... Le jeu de David Cage offre donc une myriade de possibilités au joueur qui pourra découvrir toutes les facettes du jeu avec de nombreuses parties.



Disponible exclusivement sur PS4.

7. "God Of War" : pour une quête grandiose

Mimir, Atreus et Kratos, les principaux protagonistes de "God of War' Crédit : Sony

Kratos est de retour. Après une série qui a fait les beaux jours de la PlayStation 2 et 3, le dieu de la guerre revient sur PlayStation 4 avec un nouveau look, de nouvelles armes et un tout nouveau cadre mythologique à explorer. God of War est tout l'un des plus beaux jeux de la Playsation 4. Fluide, réaliste, coloré... Se balader dans les décors enchanteurs du jeu est un plaisir de chaque instant. Chaque grotte, chaque fresque, chaque arbre, chaque décoration d'arme est un régal pour les yeux. Le jeu est divinement bon.



Disponible exclusivement sur PS4.

8. "World of Warcraft : Battle for Azeroth" : pour parcourir un univers incroyable

"World of Warcraft : Battle for Azeroth" Crédit : Capture d'ecran Youtube

C'est l'une des figures emblématiques de l'univers MMORPG (jeu de rôle multijoueurs en ligne). Le nouvel épisode, baptisé Battle for Azeroth, va se concentrer sur le conflit qui oppose la Horde et l'Alliance sur les terres d'Azeroth. Comme dans tous les World Of Warcraft, il sera possible de parcourir de très beaux paysages. Le jeu propose bon nombre de nouveautés qui sauront divertir pendant des journées entières.

Disponible sur PC.

9. "Hitman 2" : pour effectuer des assassinats spectaculaires

"Hitman 2" est sorti le 13 novembre 2018 Crédit : Square Enix

L'agent 47 fait un retour fracassant dans ce nouvel épisode. Le studio de développement IO Interactive offre avec ce Hitman 2 un jeux d'infiltration extrêmement abouti. Le plus célèbre des tueurs à gages a de nouvelles cibles à tuer. Pour ce faire, il vous sera possible d'utiliser bon nombre d'éléments présents dans les décors afin de faire parler toute votre ingéniosité d'assassin. Visuellement le titre est très agréable à regarder. Les six espaces de jeu misent à votre disposition fourmillent de détails.



Disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

10. "Pokemon : Let's Go, Pikachu" : pour devenir le meilleur dresseur

"Pokemon : Let's Go Pikachu" est sorti le 16 novembre 2018 Crédit : Nintendo

Si vous avez grandi dans les années 90 et que vous avez regardé les aventures de Sacha, Ondine, Pierre et Pikachu, vous serez ravi de jouer à ce Pokemon : Let's Go, Pikachu (ou Évoli). Bourg Palette, Jadielle, Carmin sur Mer, tout y est, comme lorsque vous étiez enfant. Le jeu est très immersif puisqu'il bénéficie d'excellents graphismes. Pikachu ou Évoli vous accompagne sur votre épaule pendant tout le long de votre aventure. Un pack spécial comprenant une pokéball afin d'attraper les créatures rend le tout encore plus réaliste : le dresseur c'est vous !



Disponible exclusivement sur Nintendo Switch.

11. "Dragon Ball FighterZ" : pour des combats épiques

"Dragon Ball FighterZ" est un jeu de combats Crédit : Bandai Namco Entertainment

Dragon Ball FighterZ propose enfin de faire vivre aux joueurs les sensations des combats épiques de la série animée. Même design, mêmes scènes, mêmes personnages, bruitages et attaques. Chaque téléportation, transformation en Super Saiyan ou Kamehameha est certain de faire vibrer votre fibre nostalgique.

Disponible sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC.

12. "Fortnite" : pour des parties jusqu'au bout de la nuit

"Fortnite" a connu un succès monstre en 2018 Crédit : Epic Games

C'est devenu l'un des jeux les plus populaires de ces dernières années. Créé par le studio Epic Games (Gears of War), le jeu a su conquérir des millions d'adeptes à travers le monde grâce à son système de jeu novateur : le mode Battle Royale. Celui-ci permet a plusieurs joueurs de s'affronter dans une immense de combat. Le principe de Fortnite est simple : survivre à tout prix dans une arène réunissant 100 joueurs connectés qui s'affrontent.



Plus vous avancez dans la partie, plus l'arène rétrécie, vous obligeant à affronter les survivant(e)s. À la fin de la partie, le ou la gagnant(e) peut esquisser quelques pas de danse, devenus aussi cultes que Fortnite.



Disponible sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC.

13. "Forza Horizon 4" : pour des courses sans limites

"Forza Horizon 4" est sorti le 2 octobre 2018 Crédit : Microsoft

C'est "la" simulation de voiture à ne pas manquer. Techniquement le jeu est absolument somptueux. Il fait clairement office de vitrine graphique de la console de Microsoft. Fluide, beau, complet et très amusant, le titre fait partie des incontournables de la Xbox One.





Disponible sur Xbox One et PC.

14. "FIFA 19" : pour rejouer la finale France-Croatie

"Fifa 19" sort ce vendredi 28 septembre 2018 Crédit : EA Sports

On prend les mêmes et on recommence. Ce nouvel épisode ne change pas fondamentalement son système de jeu par rapport à l'édition précédente. Si vous êtes amateurs de ballon rond, ce FIFA 19 saura vous combler. Ses graphismes, son ambiances et ses multitudes de modes de jeu vous feront passer de très bons moments devant votre console.



Disponible sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC.



15. "Super Smash Bros Ultimate" : pour des affrontements incroyables

"Super Samsh Bros Ultimate" est sorti le 7 décembre 2018 Crédit : Nintendo

C'est l'un des jeux de combat les plus populaires de Nintendo. Super Smash Bros Ultimate revient dans un nouvel épisode tout beau tout neuf. Visuellement le jeu est très agréable à l’œil. En témoignent le choix des couleurs utilisées. Les affrontements sont plus ardus que dans les précédents opus. Le choix des personnages est suffisamment vaste pour vous tenir en haleine pendant de nombreuses heures de jeu. Mario, Link, Pikachu ou bien encore Kirby, ils sont tous présents.



Disponible exclusivement sur Nintendo Switch.



16. "Battlefield V" : pour une immersion totale dans la Seconde Guerre mondiale

"Battlefield 5" est sorti le 9 novembre 2018 Crédit : Electronic Arts

Battlefield revient dans un nouvel épisode impressionnant. Dans Battlefield V vous êtes au cœur d'un des conflits les plus marquants de l'histoire : la Seconde Guerre mondiale. Le jeu d'Electronic Arts et de DICE offre une expérience de jeu en solo, à travers une campagne très agréable à parcourir. Techniquement et artistiquement le titre n'a rien à envier à la concurrence, loin de là. Il en est de même pour le travail sonore qui se révèle de très bonne facture.



Mais le fer de lance du jeu reste avant tout son mode multijoueurs. Les différents modes proposés à l'intérieur sont extrêmement variés : "Match à mort en équipe", "Domination", "Lignes de front ou bien encore "Conquête", sauront aisément vous divertir pendant de nombreuses heures.





Disponible sur PS4, Xbox One et PC.



17. "Divinity Original Sin II Definitive Edition" : pour les fans de RPG

"Divinity" est sorti

Beau, long, varié et soigné, Divinity Original Sin II fait partie des jeux les plus marquants de cette année 2018. Ce RPG (jeux de rôle) a su conquérir de nombreux joueurs lors de sa sortie en août dernier. Son système de jeu très intuitif est un véritable régal. Les combats se font au tour par tour. La maniabilité sur PC reste malgré tout plus appréciable que sur console avec les manettes. Le jeu est dense, profond et d'une richesse absolue. Parcourir les différents lieux du titre est un véritable plaisir contemplatif.



Disponible sur PS4, Xbox One et PC.