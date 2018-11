publié le 25/08/2018 à 09:01

L'année 2018 était déjà riche en excellents jeux vidéo et ce n'est pas prêt de s'arrêter. God of War, Dragon Ball FighterZ, Monster Hunter : World, Ni No Kuni 2, Octopath Traveler... Voilà autant de titres attendus (ou non) qui ont fait l'événement.



Cette année, il n'y aura pas de nouveauté au niveau des consoles (pas de PlayStation 5 ou XBox Two en vue), ce sont donc aux studios et à eux seuls de faire le show en cette fin d'année sur le marché toujours très lucratif du jeu vidéo.

Action, jeu de rôle, simulation de football (avec le match toujours très attendu entre PES et FIFA), jeu de tir, jeu d'enquête... Nous avons compilé les titres qui nous ont emballés avec leurs trailers léchés, leurs gameplay saisissants ou leur héritage imposant.

Et si vous ne savez pas quelles séries télé ou quels films vous attendent à la rentrée, n'hésitez pas à jeter un œil à nos guides, nous sommes là pour vous aider en cette foisonnante rentrée culturelle.

Septembre

Divinity : Original Sin II Definitive Edition - (31 août 2018 sur PS4 et XBox One, disponible sur PC depuis le 14 septembre 2017)

Il s'agit du jeu de rôle de l'année... dernière. Un jeu très riche et hautement stratégique fondé sur le modèle du célébré Baldur's Gate dans son fonctionnement. Mais le jeu n'était disponible que sur PC. Le jeu conçu par Larian Studios débarque enfin sur consoles avec des mécaniques adaptées aux manettes.



Dragon Quest XI - 4 septembre 2018 (PS4)

La version européenne du célèbre J-RPG s'apprête à débarquer sur nos consoles. Au programme : des combats au tour par tour, le style graphique toujours très reconnaissable d'Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball. Le jeu est développé depuis 2015, est sorti au Japon en 2017. La version occidentale aura droit à un doublage en anglais tout spécialement créé pour l'occasion.



Destiny 2 - Renégats - 4 septembre 2018 (PS4, XBox One, PC)

L'univers futuriste de Destiny ne cesse pas de s'étendre pour attirer à lui de nouveaux joueurs et conserver l'intérêt des anciens Gardiens. Nouvelles armes exotiques, nouveaux pouvoirs surnaturels, nouvelles missions et nouveaux lieux comme la Côte enchevêtrée ou la Cité des Rêves. De quoi agrandir le système solaire encore un peu plus et faire briller la lumière du Voyageur sur des secrets comme les mystérieux Éveillés.



Spider-Man - 7 septembre 2018 (PS4)

L'homme-araignée a peut-être disparu de façon extrêmement dramatique dans Avengers : Infinity War, mais il sera de retour sur vos consoles, plus bondissant que jamais. Tous les plus grands ennemis du super-héros vont se liguer contre notre brave Peter Parker. Un jeu d'action et d'aventure qui s'annonce jouissif. Vous pourrez arpenter New York et vous offrir des jolis combats chorégraphiés entre deux balades entre les gratte-ciels. Une ambiance assez proche d'InFamous ou Assassin's Creed.



Shadow of the Tomb Raider - 14 septembre 2018 (PC, PS4, XBox One)

Lara Croft affûte son désormais célèbre piolet pour affronter une nouvelle fois une force surnaturelle ancienne et mystérieuse dans d'anciens tombeaux mayas emplis de pièges. Combats, discrétion, puzzles, artefacts... Rien ne pourra empêcher la plus célèbre des héroïnes vidéoludiques d'avancer dans une toujours aussi spectaculaire aventure. Square Enix est désormais coutumier du genre après deux précédents volets réussis.



FIFA 19 - 28 Septembre 2018 (PC, PS4, XBox One, Switch)

Meilleur gameplay, meilleurs graphismes, réalisme amélioré... La recette FIFA devrait une nouvelle fois se moderniser à la fin du mois de septembre avec son traditionnel lot de nouveautés. Sera-t-il meilleur que PES ?

Octobre

Forza Horizon 4 - 2 octobre 2018 (PC, XBox One)

Il s'agit de l'une des rares exclus XBox One de notre sélection, Forza Horizon 4 devrait ravir les amateurs de belles voitures de sport et de courses dans des paysages plus somptueux les uns que les autres. Des graphismes d'une grande finesse quasi-photo-réaliste et des sensations toujours aussi fortes.



Assassin's Creed : Odyssey - 5 octobre 2018 (PC, PS4, XBox One)

Après l'Égypte, la saga d'Ubisoft qui explore l'Histoire et des assassinats en série, continue son exploration de l'Antiquité. C'est en Grèce que vous pourrez abattre discrètement ou brutalement toute une série d'illustres ennemis dans la peau d'une descendante (ou d'un descendant) de Leonidas de Sparte.



Super Mario Party - 5 octobre 2018 (Switch)

Voici le jeu pour amuser la famille et les amis autour d'un jeu de plateau virtuel qui vous proposera une collection de mini-jeux tous plus barrés les uns que les autres. Vous pourrez vous défier devant la télévision ou en voyage grâce à la portabilité de la Switch.



Call of Duty : Black Ops IIII - 12 octobre (PC, PS4, XBox One)

Oui vous avez bien lu, il y a 4 barres à la fin de ce titre, ce n'est pas une erreur de l'éditeur, il s'agit du quatrième volet de la saga Black Ops. Activision va continuer d'offrir à ses joueurs, vétérans ou débutant, une expérience multijoueur grisante, des aventures solo, les modes Zombie et Battle Royale. Le studio promet la plus grande carte jamais créé dans un Call of.



SoulCalibur VI - 19 octobre 2019 (PC, PS4, XBox One)

Les jeux de combat, c'est bien, mais les jeux de combats avec des armes blanches, c'est encore mieux. La série née sur Dreamcast est de retour avec un sixième épisode et un invité de marque : Geralt de Riv, le héros des RPG et de la saga littéraire The Witcher.



Red Dead Redemption II - 26 octobre (PS4, XBox One)

Le premier volet avait été un grand succès et c'est tout naturellement que RockStar, le studio derrière la franchise GTA, a décidé d'étendre et de prolonger l'expérience Red Dead Redemption. Vous évoluerez toujours dans un monde ouvert, toujours dans le Far West et toujours dans un univers hautement scénarisé où chaque choix compte. Attendez-vous à des batailles de gangs, des kilomètres à cheval et quelques chasseurs de primes. Les fans de la série Westworld devraient adorer.



Call of Cthulhu - 30 octobre 2019 (PS4)

Ce n'est pas tous les jours qu'un jeu d'enquête arrive sur le devant de la scène. Ce style très cinématographique se lie pour l'occasion au genre horrifique et littéraire puisque Call of Cthulhu prend ses racines, comme son nom l'indique, dans la mythologie du maître de l’horreur et de la folie : H. P. Lovecraft.

Novembre

Pokémon Let's Go : Pikachu / Evoli - 16 novembre 2018 (Switch)

Le jeu culte avec les monstres à collectionner est de retour. Un retour aux origines, sans nouvelles créatures, mais avec un design remanié, une version 3D plus actuelle et extrêmement connecté puisque le jeu empruntera les mécaniques du célèbre jeu mobile Pokémon Go. Deux versions seront au programme, c'est une tradition pour la franchise, avec les deux Pokémon les plus mignons de la série : Pikachu ou Evoli.



Fallout 76 - 14 novembre 2018 (PC, PS4, XBox One)

Vous vous éveillez après un holocauste nucléaire, dans un bunker, prêt à redécouvrir le monde... Fallout 76 est un monde ouvert gigantesque dans le monde post-apocalyptique de Fallout. Un jeu qui est pensé pour l'expérience multijoueur avec des créatures toujours plus effrayantes et des dizaines de missions. Le jeu explorera la Virginie-Occidentale qui a été la source d'inspiration principale des concepteurs.



Darksiders III - 27 novembre 2018 (PC, PS4, XBox One)

Après la Guerre et la Mort, vous incarnez la Furie, une sorcière prête à en découdre avec les sept pêchés capitaux personnifié dans la suite du jeu d'action-aventure. Une saga qui mélange les systèmes d'un Zelda et d'un God of War pour ce qui est des mécaniques de combat et d'évolution. Préparez votre fouet maléfique et vos sortilèges.

Décembre

Super Smash Bros Ultimate - 7 décembre 2018 (Switch)

Plus de 65 personnages jouables pour le jeu de combat le plus célèbre des consoles Nintendo. Retrouvez Link, Mario, Zelda, Kirby, mais aussi des nouveaux personnages comme Inkling ou Ridley (le méchant ptérodactyle de Metroid) dans des batailles infernales entre combos frénétiques et bonus pléthorique.

Courant 2019

Resident Evil 2 Remake - 25 janvier 2018 (PS4 / XBox One / PC)

Retourner dans l'horreur du jeu culte de 1998. Le survival-horror le plus classique du genre est de retour pour vous plonger dans le monde zombifié de Racoon City. On retrouve la caméra fixe, Leon S. Kennedy et Claire Redfield en pleine apocalypse mais avec des graphismes nettement moins pixélisés.



Kingdom Hearts III - 29 janvier 2019 (PS4 / XBox One)

Le mélange toujours aussi fun et coloré entre l'univers de Final Fantasy et celui des studios Disney Pixar est enfin de retour. Nous retrouverons Sora et sa célèbre keyblade, ses amis Donald, Dingo et compagnie face au Maître Xehanort. Un jeu mêlant action et mécanique de jeux de rôle dans la plus pure tradition de la franchise.



Anthem - 22 février 2019 (PS4 / Xbox One)

Ce RPG vous plongera dans des armures futuristes pour suivre des aventures avec vos amis dans un monde gigantesque. Créé par BioWare (Dragon Age, Mass Effect) et EA (Battlefield, FIFA), le jeu est sans doute l'un des titres les plus attendus de 2019. BioWare doit faire oublier l'échec qu'a été Mass Effect Andromeda et reconquérir les joueurs. Ce nouvel univers pourrait bien être la clef d'un nouveau souffle ou un échec retentissant en fonction de la qualité finale du jeu.



Code Vein - courant 2019 (repoussé après une sortie prévue initialement le 27 septembre 2018)

Bandai Namco adopte le style Souls-like des jeux du studio From Software et y injectant une bonne dose d'hémoglobine et d'animation japonaise. Un jeu de rôle et d'action révélé en avril 2017 et qui doit peaufiner son gameplay avant sa sortie. La comparaison avec Bloodborne ou Dark Souls pourrait être sévère.