publié le 09/08/2018 à 17:12

Dire que le jeu Red Dead redemption 2 est fermement attendu par bon nombre de joueurs et de joueuses est un euphémisme. Avec ce nouvel épisode, Rockstar Games, le studio qui a créé la série à succès GTA (Grand Theft Auto), frappe encore très fort. En effet, la qualité graphique de Red Dead Redemtpion 2 est exceptionnelle.



Dans ce second épisode, plongez au cœur d'un gigantesque univers Far West, en incarnant Arthur Morgan, le protagoniste de ce nouvel épisode. Celui-ci est le bras droit de Dutch Van Der Linde, un bandit de la bande de Dutch, présents dans le premier Red Dead Redemption, sorti sur Playsation 3 et Xbox 360, en 2010.

D'ailleurs, les événements de Red Dead Redemption 2 se déroulent dix ans avant ceux du premier volet. Le jeu sera disponible le 26 octobre prochain sur PS4 et Xbox One X.