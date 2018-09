publié le 14/09/2018 à 12:03

Trois ans après avoir survécu à la glace de Sibérie (The Rise of The Tomb Raider), Lara Croft va devoir affronter la torpeur de la jungle d'Amérique du Sud. Dans Shadow of The Tomb Raider, conclusion de la saga démarrée en 2011 avec Tomb Raider, la plus célèbre des héroïnes de jeux vidéo achève sa quête initiatique le 14 septembre sur consoles et PC.



À cette occasion, l'équipe de RTL Super a rencontré Fleur Marty, la productrice de Shadow of The Tomb Raider. Nouveautés, coulisses de production, elle nous entraîne dans ce nouvel univers d'une beauté époustouflante. Les joueurs et les joueuses ont la possibilité d'explorer des galeries souterraines, des pyramides aux pièges mortelles et de découvrir et trouver les moyens de survivre dans la jungle, presqu'un personnage à part entière dans Shadow of The Tomb Raider.



Avant de vous retrouver face aux animaux sauvages et l'Ordre de la Trinité, Lara provoque une apocalypse par accident. C'est la première fois qu'elle doit affronter les conséquences de ses actes sur le monde des vivants. Elle devra alors tout faire pour réparer son erreur et comprendre, enfin, ce que signifie être une pilleuse de tombes.