publié le 31/10/2018 à 19:20

Ils ont marqué bon nombre de joueurs et joueuses. Resident Evil 7, Outlast ou bien encore Silent Hill font partie des jeux vidéo les plus horrifiques. Entre tueurs en série, monstres répugnants et morts-vivants récalcitrants, les expériences vidéoludiques terrifiantes ne manquent pas sur les consoles (Playstation, Xbox ou même PC).



Et quoi de mieux que cette soirée d'Halloween du 31 octobre 2018 pour découvrir ou redécouvrir ces jeux les plus effrayants. La rédaction de RTL Super vous propose de plonger au cœur de 7 licences les plus remarquables d'un point de vue horrifique.

Et si vous avez envie d'ajouter une bonne dose de cinéma à votre soirée, ne manquez pas de découvrir les 9 films les plus terrifiants à regarder afin de passer une nuit blanche. Conjuring, Scream ou bien encore L'Exorciste vous feront frémir.

1- "Resident Evil 7" : bienvenue chez les Baker

Ce septième épisode va vous faire frémir. Resident Evil fait partie des sagas vidéoludiques horrifiques les plus connues au monde. Son ambiance, très particulière et sombre a su séduire des millions de joueurs à travers le monde. Ce Resident Evil 7, sorti le 24 janvier 2017 sur Playstation 4, Xbox-One et PC, va vous plonger dans un univers extrêmement glauque.



Le jeu vous embarque dans une aventure à la première personne (FPS). Vous enquêtez, seul, dans un manoir isolé où une expérience scientifique a mal tourné. Différents personnages de la famille Baker vont venir entraver votre chemin. Le jeu est une véritable réussite tant au niveau graphique que scénaristique.

2- "Outlast" : une expérience effrayante

Son expérience de jeu est prenante. Outlast a réussi à s'imposer comme l'une des plus belles réussites horrifiques de ces dernières années. Le jeu vous propulse dans un asile psychiatrique où de nombreux événements mystérieux sont venus secouer les lieux. Vous incarnez Miles Upshur, un journaliste aguerri. Caméra à la main, vous allez devoir éclaircir plusieurs zones d'ombre dans une atmosphère pesante.



Le jeu, paru le 4 septembre 2013 sur PC et le 5 février 2014 sur Playstation 4, propose une vue subjective qui rend le tout très immersif. Vous cacher ou bien fuir seront vos seules solutions. Deux autres épisodes ont vu le jour.

3- "Dead Space" : personne ne vous entendra crier dans l'espace

Voilà plus de dix ans que le jeu est sorti mais le plaisir de jeu reste intact. Dead Space a su s'imposer comme l'une des créations les plus terrifiantes de ces dernières années. Paru le 23 octobre 2008 sur PS3 et Xbox 360, le jeu des studios de développement américain Visceral Games - malheureusement fermé depuis 2017 - propose une mise en scène digne des plus grands films d'horreur hollywoodiens.



L'aventure se déroule dans l'espace, vous y incarnez Isaac Clarke, un ingénieur bloqué sur l'Ishimura, une navette spatiale où des créatures appelées les Nécromorphes sèment la pagaille. Armé de votre cutter plasma [sorte de pistolet laser, ndlr] vous allez devoir vous échapper des lieux.



Le jeu est une réussite totale, aussi bien en matière de narration que d'esthétique. La bande sonore du jeu est tout bonnement magistrale. L'angoisse ne cesse de vous gagner au fur et à mesure de votre avancée dans l'histoire. Deux suites ont vu le jour quelques années plus tard. Mais le premier épisode reste assurément un immense classique du genre.



4- "Until Dawn" : un film interactif ?

Même si le jeu n'a pas bénéficié d'une très forte campagne marketing, il n'en reste pas moins l'un des meilleurs jeux d'horreur de la Playstation 4. Sorti le 24 août 2015 - exclusivement sur la console de Sony - le titre des studios de développement Supermassive Games a su conquérir bon nombre de joueurs et joueuses. Sa réalisation soignée et son principe de narration très travaillé vous immergent au cœur d'un "teen movie" [film pour adolescents].



Vous y incarnez successivement huit amis partis se ressourcer dans un chalet à la Montagne. Seul problème : un tueur masqué cherche à tous les tuer. D'autres événements viendront chagriner ces huit copains du lycée. Il vous sera possible d’effectuer différents choix durant le cours de l'aventure. Tous auront un impact sur le déroulé des événements suivants.



Le système de jeu ressemble beaucoup aux créations de David Cage (Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human). De nombreuses actions contextuelles [il faut tapoter sur les touches au bon moment] apparaissent à l'écran.

5- "The Evil Within" : une plongée au cœur de l'horreur

Rarement un jeu aura proposé une telle ambiance. Gore et terriblement malsain, The Evil Within, sorti en octobre 2014, figure parmi les titres les plus angoissants sur Xbox-One, PS4 et PC. Créé par Shinji Mikami (principal créateur des séries Resident Evil et Devil May Cry), le titre vous propose d'incarner l'inspecteur de police Sebastian Castellanos, dont la dernière enquête va le mener vers un hôpital psychiatrique.



Un meurtre atroce s'y est produit. Sur les lieux du crime l'inspecteur va vivre un véritable cauchemar psychologique. Tout du long du jeu il va falloir faire preuve de ruse et de discrétion afin de ne pas vous faire tuer. Le système de jeu emprunte beaucoup à Resident Evil 4 (sorti en 2005) avec cette caméra à l'épaule qui vient se greffer au dos du personnage. Fusil à pompe ou bien encore arbalète viendront vous servir au cours de votre périple. Mais gare à l’utilisation de vos munitions qui seront précieuses car difficiles à trouver.



Un deuxième épisode, paru le 13 octobre 2017 vous permet de prolonger l’expérience de jeu et d'en savoir plus sur le personnage de Sebastian Castellanos.

6- "Silent Hill" : un classique du genre

C'est l'un des incontournables de la Playstation 1. Silent Hill est sorti en 1999 et a bouleversé les codes du jeu d'horreur. Son ambiance si particulière et son aspect psychologique ont su séduire bon nombre de joueurs et joueuses.



Vous êtes Harry Mason et vous débarquez dans cette petite ville fantôme qu'est Silent Hill. À bord de votre 4x4, en compagnie de votre fille, Cheryl, vous allez vivre une expérience traumatisante après un terrible accident. À votre réveil, un épais nuage blanc vient couvrir la ville. Cheryl est portée disparue et d'étranges créatures viennent s'en prendre à vous.



La saga Silent Hill fait partie intégrante des jeux d'horreur les plus populaires au monde. De nombreuses suites ont vu le jour, tout comme plusieurs adaptations cinématographiques.

7- "The Last Of Us" : une magistrale apocalypse

C'est tout bonnement l'un des jeux (si ce n'est "le" jeu) les plus réussis de la Playstation 3. The Last Of Us, sorti en juin 2013, a ébahi des millions de joueurs et joueuses. C'est une véritable claque en tous points. Le studio de Naughy Dogs (Crash Bandicoot et Uncharted), a frappé très fort avec ce titre.



Le jeu met en avant deux personnages extrêmement attachants : Joel et Elie. Tous les deux font devoir traverser une très large partie des États-Unis afin de trouver un remède à une peste qui a ravagé la population entière. D'étranges créatures appelées "claqueurs" et "infectés" vont venir entraver votre chemin. Barres de fer, battes de baseball, armes à feu, tout est bon pour survivre dans des rues américaines où la faune et la flore se sont installées.



Ce survival-horror (jeu de survie) mêle action et exploration de manière brillante. Visuellement le jeu fait partie des plus grandes réussites techniques de la Playstation 3. Si vous ne possédez pas cette console sachez qu'une version remastérisée est sortie sur Playstation 4 en juillet 2014.



Une suite est d'ailleurs prévue. The Last of Us Part II devrait sortir courant 2019 sur la machine de Sony, la PS4. Une vidéo du jeu a été dévoilée lors de l'E3 2018. Il fait partie des jeux vidéo les plus attendus du moment.