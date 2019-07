"Games Of Thrones" : Maisie Williams dément une théorie sur la bataille de Winterfell

publié le 22/07/2019 à 18:26

Suite à la bataille de Winterfell dans l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones, les fans ont développé de nombreuses théories plus ou moins folles pour expliquer le déroulement de la bataille. L'une d'entre elle suggérait que Jon Snow avait aidé Arya à tuer le Roi de la Nuit (The Night King), en retenant de son côté le dragon de glace et en criant "Go !" à sa sœur. Et bien à la Comic-Con de San Diego 2019, Maisie Williams (Arya Stark) l'a démenti : non, Jon Snow ne l'a pas aidée à faire quoi que ce soit.

"Elle l'a fait toute seule", a-t-elle simplement répondu, lorsqu'on lui a demandé si oui ou non, John Snow l'avait aidée à tuer le Roi de la Nuit. "Si on devait donner du crédit à quelqu'un, c'est à Mélisandre, qui savait ce qu'elle devait faire pour mettre cette mission dans la tête d'Arya, alors qu'elle avait touché le fond", a-t-elle ajouté.

Donc non, Jon Snow n'a pas crié "Go !" à sa sœur, il n'a pas non plus distrait le dragon aux yeux bleus pour l'aider, elle s'est bel et bien débrouillée seule. Ce qu'a semblé dire l'actrice de 22 ans c'est que c'est que c'est la mission donnée par la sorcière rouge qui lui a donné du courage pour ne pas baisser les bras et renforcer son rôle de personnage fort de la série. Dans cet épisode clé (et dans la série, avouons-le), c'est les femmes qui sauvent la situation, et toute seules ou en s'aidant les unes les autres.