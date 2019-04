publié le 29/04/2019 à 10:19

Attention, cet article contient des spoilers sur la fin de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Nous vous invitons à regarder The Long Night, diffusé sur OCS ce lundi 29 avril 2019, avant de poursuivre votre lecture.

"C'était incroyablement excitant... mais immédiatement, j'ai pensé que tout le monde allait haïr cette séquence, qu'Arya ne méritait pas cette scène". Voici la réaction de l'actrice Maisie Williams lorsqu'elle a découvert le script de la fin de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Il faut dire que son personnage réalise la performance de l'épisode en prenant tout le monde de court dans les dernières minutes.



La scène est une véritable surprise. Lorsque le Roi de la Nuit s'apprête à dégainer sa lame de givre pour frapper mortellement Bran (et alors que Jon n'arrive pas à se débarrasser du dragon zombie), Arya bondit sur lui. Immédiatement stoppé par la créature, la jeune Stark ne se défait pas et, à l'instar de Lyanna Mormont plus tôt dans l'épisode, poignarde sa cible. La lame est en acier valyrien; le Roi de la Nuit meurt et avec lui toute son armée.

Donner du sens au développement d'Arya

"Le plus dur dans les séries, c'est quand vous construisez un méchant qui doit être invincible et, finalement, vous arrivez à le vaincre. Ça doit être fait intelligemment, raconte Maisie Williams dans les colonnes du magazine Entertainment Weekly. Il faut rendre la scène cool. quand j'ai raconté la séquence à mon petit ami, il m'a dit : 'Hmm, ça ne devrait pas être à Jon Snow de faire ça ?'" Une pensée qui traversera l'esprit de bien des téléspectateurs tant Jon Snow est considéré comme étant *le* héros de cette histoire. Pourquoi le ressusciter si ce n'est pas pour qu'il plante son épée dans le roi de la Nuit ? Eh bien peut-être n'était-il là que pour aider Arya dans sa victoire. Comme Béric.

Après la scène avec Mélisandre, dans laquelle la Sorcière rouge rappelle à la jeune Stark sa prophétie de la saison 3, Maisie Williams a accepté son destin : "Tout le travail de ces 6 saison pour le personnage était pour cette scène. C'est très inattendu et c'est une spécialité de la série. Donc je me suis dit : 'Vas te faire voir Jon Snow, c'est mon moment !'", plaisantait la jeune comédienne.

Je pensais que ce serait moi Kit Harington Partager la citation





Kit Harington, qui joue Jon Snow, pensait en effet que le coup final lui reviendrait. Il faut dire que le Roi de la Nuit et Jon se cherchent depuis un bon nombre d'épisodes. "J'ai surpris, je pensais que ça serait moi, mais j'aime cette version. Ça donne du sens à l'entraînement d'Arya. Je pense que ça frustrera une partie du public qui espérait un duel épique qui finalement n'arrivera jamais. C'est comme ça dans Game of Thrones. Mais c'est mieux pour les personnages.



Le réalisateur de l'épisode, Miguel Sapochnik explique d'ailleurs que son but était de faire oublier complètement le personnage d'Arya pour que le public se concentre sur Jon. Arya disparaît en effet après avoir parlé à Mélisandre et c'est Jon que l'on voit courir pour sauver Bran dans le Bosquet sacré. Arya n’apparaît qu'à la dernière seconde, rapide comme le vent pour porter le coup fatal.