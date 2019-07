publié le 28/04/2019 à 08:02

Le Roi de la Nuit prépare sa terrible offensive sur Winterfell. Durant la quasi-totalité de l'épisode 2 de la saison 8, nous voyons les armées du Nord de Westeros préparer le champ de bataille pour profiter au maximum du terrain. Les vivants disposent de nombreux avantages pour l'emporter.

Nous pouvons voir les guerriers installer de nombreuses catapultes et des pieux pour contrer une éventuelle cavalerie. Les hommes, menés par l'alliance Stark-Targaryen construisent aussi, tout autour de la forteresse, un vaste fossé piégé. Idéal pour contrer et contrôler l'arrivée des troupes ennemies.

Autre avantage tactique : les vivants connaissent l'objectif du Roi de la Nuit. Bran servira donc d'appât en étant astucieusement placé dans le bosquet sacré de Winterfell. Grâce aux découvertes de Samwell, nos héros ont aussi pu s'armer efficacement contre les morts-vivants en minant de larges quantités d'obsidienne pour tuer - une fois pour toute - les zombies des glaces.

Nos héros ont aussi un atout majeur : les deux dragons de Daenerys. Ils peuvent servir à carboniser une bonne partie des troupes ennemies, créer des murs de flammes et déplacer des personnages-clés rapidement. Daenerys et Jon pourront par ailleurs avoir un point de vue élevé pour observer le terrain, combattre dans les airs le troisième dragon-zombie ou... fuir à toute vitesse.

Éteindre les flammes

Seul problème : le roi de la Nuit et ses plus proches lieutenants ne semblent pas vraiment craindre le feu qui constitue pourtant, avec l'obsidienne et l'acier valyrien, l'un des seuls moyens de les tuer pour de bon. Deux scènes montrent que le chef des Marcheurs Blancs peut, par une magie inconnue, passer à travers les flammes sans aucun problème.

Premier exemple, près de la cachette de l'ancienne Corneille à Trois Yeux où les Enfants de la Forêt tentent de repousser les morts (saison 6, épisode 5). Elles lancent des grenades magiques très efficaces contre les zombies de base, mais n'arrivent pas à blesser les hauts gradés. Lors d'une dernière tentative de protection, l'une d'elles trace une barrière de flammes afin de protéger l'entrée de la grotte, auparavant inaccessible aux morts. Si les zombies n'arrivent pas à franchir cette frontière enflammée, le Roi de la Nuit traverse sans difficulté cet obstacle.

> Game of Thrones S06 E05 Ending - White walkers attack Bran and Hodor

Même démonstration avec le feu draconique. On aurait pu croire que les flammes de ces créatures légendaires étaient plus efficaces ou puissantes que les petites bombes des Enfants de la Forêt, mais il n'en est rien. Lors de l'expédition de nos héros Au-Delà du Mur (épisode 6, saison 7), Daenerys atomise une partie de l'armée du roi de la Nuit avec ses dragons. Encerclé par les flammes, le chef des zombies avance sans problème au milieu du brasier en l'éteignant par sa simple présence.

> Night King is Resistant to Fire

Cela pourrait donc signifier que les dragons ne seront d'aucun secours face au Roi de la Nuit. Il dispose de lances pour les abattre en quelques secondes et le feu s'éteint à moins d'un mètre de lui.



La seule chose qui n'a jamais été essayée, c'est d'enflammer directement le Roi. Bran en parle d’ailleurs lors de l'épisode 2. Interrogé par Arya pour savoir si le "feu-dragon" pourrait tuer le Roi de la Nuit, il répond : "Je ne sais pas. Personne n'a jamais essayé". L'épisode 3 devrait répondre définitivement à cette question.