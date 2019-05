publié le 24/05/2019 à 15:29

Game of Thrones est fini, mais l'ultime saison continue de faire palpiter les fans. Après les adieux émouvants du casting, puis leurs coups de gueules contre la pétition du public en colère, c'est au tour de Dave Hill, le scénariste, de prendre la parole. Et ce qu'il révèle sur le sort d'un personnage devrait faire son petit effet.



La Mort n'a pas épargné nos héros et héroïnes dans la saison 8 de Game of Thrones. Mélisandre, Varys, Jaime, Daenerys.... Et pourtant, comme le révèle le scénariste du show, un personnage était censé survivre. "Pendant longtemps nous avons voulu que Sir Jorah se rende au Mur à la toute fin", explique-t-il à EW, avant de poursuivre : "Ainsi, Jorah, Jon et Tormund devaient sortir du tunnel du Mur. Mais, la logique faisait que nous devions tout plier pour emmener Jorah au Mur et quitter Daenerys [avant les événements du final] et il n'y avait aucun moyen de le faire allègrement. Jorah devait avoir une mort noble en défendant la femme qu'il aime".

Et c'est effectivement ce qui arrive au chevalier dans la terrible bataille de Winterfell au cours de l'épisode 3. Jorah défend jusqu'à son dernier souffle sa Khaleesi, attaquée de toutes parts par les Wights, les zombies des Marcheurs Blancs.

Comment aurait réagi Jorah lors du sac de Port-Réal ?

La question se pose. Si Jorah avait survécu, il aurait assisté au massacre de la capitale de l'épisode 5. "C'est probablement pour le mieux que Jorah ignore à jamais ce qu'elle a fait. C'est une bénédiction pour lui d'ignorer ce qui arrive ensuite à Daenerys. Et d'un point de vue pragmatique, la mort de Jorah sert une grande cause", confie Iain Glen, qui aura incarné pendant 8 saisons l'ami et conseiller de Daenerys, éternel "friendzoné".